Новые iPhone будут поддерживать две SIM-карты

Москва, 31 июля. Новая iOS 12 дала понять, что следующие iPhone получат поддержку двух SIM-карт, сообщило издание 9to5mac.

По информации издания, пользователи, тестируя iOS 12, обнаружили подтверждение поддержки двух SIM-карт в новых iPhone. Как выяснилось, в элементах системы, формирующих отчеты о работе устройства, появились строчки «Статус второй SIM-карты» и «Статус лотка второй SIM-карты».

Стоит отметить, что в таком случае это модель iPhone станет первым смартфоном с двумя SIM-картами. Ранее Apple никогда не выпускала гаджеты с подобной функцией. Отмечается, что эта модель смартфона станет очень популярной в странах Азии и Европы.