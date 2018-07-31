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Новые iPhone будут поддерживать две SIM-карты
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    Новые iPhone будут поддерживать две SIM-карты

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    Новые iPhone будут поддерживать две SIM-карты

    Москва, 31 июля. Новая iOS 12 дала понять, что следующие iPhone получат поддержку двух SIM-карт, сообщило издание 9to5mac.

    По информации издания, пользователи, тестируя iOS 12, обнаружили подтверждение поддержки двух SIM-карт в новых iPhone. Как выяснилось, в элементах системы, формирующих отчеты о работе устройства, появились строчки «Статус второй SIM-карты» и «Статус лотка второй SIM-карты».

    Стоит отметить, что в таком случае это модель iPhone станет первым смартфоном с двумя SIM-картами. Ранее Apple никогда не выпускала гаджеты с подобной функцией. Отмечается, что эта модель смартфона станет очень популярной в странах Азии и Европы.

    Автор: Дарья Смолина
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