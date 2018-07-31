Лаврентьев сообщил о полном завершении операции против ИГ и «Ан-Нусры» на юге Сирии

Сочи, 31 июля. Специальный представитель президента России по урегулированию в Сирии Александр Лаврентьев сообщил о полном завершении операции вооруженных сил против террористов на юге САР.

«Хочу подтвердить, что операция на юге и юго-западе Сирии против боевиков «Исламского государства»1 и «Джебхат ан-Нусры»1 полностью завершена», — сообщил спецпредставитель по итогам переговоров в астанинском формате в Сочи.

Лаврентьев добавил, что территория сирийско-израильско- иорданской границы, а также в районе Даръя и Эль-Кунейтры полностью освобождены от террористов.

Напомним, ранее стало известно, что правительственная армия Сирии завершила зачистку провинции Даръа от боевиков ИГ1.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ), как и «Джебхат ан-Нусра», признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.