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Новости Сирии
Лаврентьев сообщил о полном завершении операции против ИГ и «Ан-Нусры» на юге Сирии
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    Лаврентьев сообщил о полном завершении операции против ИГ и «Ан-Нусры» на юге Сирии

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    Лаврентьев сообщил о полном завершении операции против ИГ и «Ан-Нусры» на юге Сирии

    Сочи, 31 июля. Специальный представитель президента России по урегулированию в Сирии Александр Лаврентьев сообщил о полном завершении операции вооруженных сил против террористов на юге САР.

    «Хочу подтвердить, что операция на юге и юго-западе Сирии против боевиков «Исламского государства»1 и «Джебхат ан-Нусры»1 полностью завершена», — сообщил спецпредставитель по итогам переговоров в астанинском формате в Сочи.

    Лаврентьев добавил, что территория сирийско-израильско- иорданской границы, а также в районе Даръя и Эль-Кунейтры полностью освобождены от террористов.

    Александр Лаврентьев

    Напомним, ранее стало известно, что правительственная армия Сирии завершила зачистку провинции Даръа от боевиков ИГ1.

    «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ), как и «Джебхат ан-Нусра», признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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