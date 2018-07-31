Россия надеется на участие США в переговорах по Сирии в астанинском формате

Сочи, 31 июля. Россия надеется, что США пересмотрят свою позицию и примут участие в переговорах по Сирии в астанинском формате, сообщил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Лаврентьев обратил внимание, что Россия сожалеет об отказе США принять участие в работе 10-й международной встречи по Сирии, которая была направлена на достижение долгосрочного политического урегулирования. Он отметил, что американские коллеги «самоустранились».

При этом спецпредставитель президента РФ по Сирии подчеркнул, что в ходе «открытого диалога можно выйти на взаимоприемлемые какие-то развязки».

«Мы рассчитываем, что наши американские коллеги пересмотрят свою позицию и в дальнейшем все же примут участие в работе астанинского формата», — констатировал Лаврентьев.

30 и 31 июля в Сочи проходил 10-й раунде переговоров по урегулированию ситуации в Сирии в астанинском формате. Участие во встрече приняли страны-гаранты перемирия в САР (Россия, Турция и Иран), а также представители ООН, правительства Сирии и оппозиции страны.