Россия надеется на участие США в переговорах по Сирии в астанинском формате
Сочи, 31 июля. Россия надеется, что США пересмотрят свою позицию и примут участие в переговорах по Сирии в астанинском формате, сообщил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
Лаврентьев обратил внимание, что Россия сожалеет об отказе США принять участие в работе 10-й международной встречи по Сирии, которая была направлена на достижение долгосрочного политического урегулирования. Он отметил, что американские коллеги «самоустранились».
При этом спецпредставитель президента РФ по Сирии подчеркнул, что в ходе «открытого диалога можно выйти на взаимоприемлемые какие-то развязки».
«Мы рассчитываем, что наши американские коллеги пересмотрят свою позицию и в дальнейшем все же примут участие в работе астанинского формата», — констатировал Лаврентьев.
30 и 31 июля в Сочи проходил 10-й раунде переговоров по урегулированию ситуации в Сирии в астанинском формате. Участие во встрече приняли страны-гаранты перемирия в САР (Россия, Турция и Иран), а также представители ООН, правительства Сирии и оппозиции страны.