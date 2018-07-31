Лаврентьев исключил широкомасштабную военную операцию в сирийском Идлибе



Сочи, 31 июля. Специальный представитель президента Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что ни о какой широкомасштабной военной операции в сирийской провинции Идлиб речь не идет.

«Вопрос у всех на устах — вопрос о возможной операции в Идлибе​​​, — сообщил спецпредставитель по итогам переговоров в астанинском формате в Сочи. — Ни о какой пока операции, широкомасштабном наступлении в Идлибе речь не идет и не может быть».

Накануне российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о росте числа нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации. При этом военные из России способствуют выходу мирных жителей из провинции Идлиб по организованному гуманитарному коридору.

Отметим, что Идлиб остался единственным крупным оплотом оппозиции на территории САР. Основу собравшихся в регионе боевиков составляют террористы из запрещенных в России группировок «Исламское государство»1 (ИГ1) и «Джебхат ан-Нусра»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.