Более 10 человек пострадали при столкновении поезда и трактора на юге Чехии

Прага, 31 июля. В результате столкновения пассажирского поезда с трактором на юге Чехии пострадали десять человек, сообщил представитель полиции Милан Байцура.

По его словам, на месте происшествия работают пожарные и медики. Огнеборцы помогают пассажирам выбраться из сошедших с рельсов вагонов. Медики оказывают первую помощь пострадавшим, нескольких уже доставили в больницу Писека.

Байцура отметил, что, по информации врачей, более десяти человек получили ранения, однако точная информация о числе пострадавших остается неизвестной. Представитель полиции добавил, что причина дорожного происшествия пока неизвестна.

В Чехии поезд протаранил трактор на ж/д переезде, 11 человек пострадали https://t.co/Kw4R5Mm1sL pic.twitter.com/Vx3LsWHFYe — BELTA.BY (@beltanews) July 31, 2018

Стало известно, что железнодорожное движение в районе аварии временно приостановлено, по предварительным прогнозам, до середины следующего дня.