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Более 10 человек пострадали при столкновении поезда и трактора на юге Чехии
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    Более 10 человек пострадали при столкновении поезда и трактора на юге Чехии

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    Более 10 человек пострадали при столкновении поезда и трактора на юге Чехии

    Прага, 31 июля. В результате столкновения пассажирского поезда с трактором на юге Чехии пострадали десять человек, сообщил представитель полиции Милан Байцура.

    По его словам, на месте происшествия работают пожарные и медики. Огнеборцы помогают пассажирам выбраться из сошедших с рельсов вагонов. Медики оказывают первую помощь пострадавшим, нескольких уже доставили в больницу Писека.

    Байцура отметил, что, по информации врачей, более десяти человек получили ранения, однако точная информация о числе пострадавших остается неизвестной. Представитель полиции добавил, что причина дорожного происшествия пока неизвестна.

    Стало известно, что железнодорожное движение в районе аварии временно приостановлено, по предварительным прогнозам, до середины следующего дня.

    Автор: Дарья Смолина
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