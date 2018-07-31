Хорошо там, где мы есть: страны, которые любят и ждут туристов из России

О вкусах спорят, о комфортном отдыхе нет. Чтобы обещать комфорт российским туристам, многие курортные страны охотно адаптируются, опускают культурные и языковые барьеры. Рассказываем, куда ехать за самым беззаботным отпуском и чего ожидать.

Турция

Сегодня для многих российских туристов отдых в Турции стал вроде выезда на загородную дачу — настолько сроднились наши соотечественники со страной отелей all inclusive и пахлавы. Решив отправиться в отпуск далее привычного всем Черноморского побережья, жители России чаще обычного выбирают турецкую Ривьеру — Анталию, Аланию, Белек или Кемер, — ведь там их искренне ценят и ждут. Безвизовый режим, доступные цены, качественный сервис, отсутствие длительных перелетов и едва ли не полностью адаптированный под русскую речь туристический сектор — что может быть привлекательнее?

Турки же любят российских туристов за то, что те, в отличие от европейских, охотно тратятся. Поэтому куда бы ни ступила нога нашего соотечественника, здесь его встретят обходительно и доброжелательно; расскажут и покажут, что сколько стоит (непременно на русском языке), еще и скидку сделают «за красивые глаза» или «честно, как брату». А во многих турецких отелях привычным делом стало праздновать национальные российские праздники, такие как 9 Мая или Новый год, и все по традициям.

До конца не ясно: искреннее радушие или же известный восточный бизнес-этикет позволяют Турции оставаться одной из самых адаптированных под российского туриста стран.

Страны СНГ

Грузия, Абхазия, Армения и Азербайджан — это не только отдых, до которого ничего не стоит добраться на машине, но еще и активно развивающиеся туристические направления. Первое место по популярности среди туристов долгие годы занимала Абхазия. Причины вполне ясны: страна непосредственно граничит с Россией, и добраться до нее можно за несколько часов от самого известного российского курорта, города Сочи. Живописная природа, чистые пляжи и приветливые местные жители, русский язык для которых часто как второй родной.

В Армении очень похожая ситуация, туристический сектор полностью русифицирован: многие надписи, вывески дублируются, меню на русском присутствует во всех заведениях, повсюду — русскоговорящий персонал (даже если в ресторане или кафе не говорят официанты — смело вызывайте администратора, он всегда, со 100%-ной вероятностью будет говорить на русском). Сами местные жители признают, что адаптированы за счет русскоговорящих соотечественников, которые живут в России, а на отдых приезжают домой.

Грузия и Азербайджан — новые, но стремительно набирающие популярность направления. Приятные цены, вкусная национальная кухня и отличный пляжный отдых с каждым годом привлекают все больше и больше туристов из России. Вместе с этим активно растет и уровень адаптации местной инфраструктуры под наших туристов; русский язык принимают и понимают повсеместно.

Чехия

Из всех стран Европы российскому туристу ближе всего, пожалуй, всесезонная Чехия. Отдых в этой стране очень многогранен: можно бесконечно исследовать средневековые города, блуждая по анфиладам и залам вековых замков, или отлеживаться в знаменитых Карловарских водах — главных минеральных богатствах Чехии. Ну или устроить себе настоящий гастрономический тур с дегустацией жареных колбасок и лучшего «пенного» во всем мире. Кроме того, в зависимости от сезона можно выбрать разные виды отдыха — горнолыжный или пляжный.

В любой точке страны туриста из России примут радушно, понимая русский язык и часто даже свободно на нем изъясняясь. Не редкость, что во многих магазинах и ресторанах не придется расплачиваться другой валютой — местные жители любезно примут у вас рубли. Важным фактором такой приспособленности к российским туристам является то, что в настоящее время в Чехии проживает немало россиян-мигрантов. Также стоит учитывать, что русский и чешский языки, входящие в группу славянских, очень схожи. Потому о «трудностях перевода» в этой стране говорить случается нечасто.

Страны Прибалтики

Прибалтийский туризм всегда был популярен на российском рынке как отдых в родной «Околоевропе» — чистом, красивом и спокойном месте. Старые средневековые города Латвии, Литвы и Эстонии, с узкими мощеными улочками, готическими церквями и соборами; их чистые пляжи, девственная природа и целебный хвойный воздух — все это горячо любимо отечественными туристами, которые не теряют привычки приезжать сюда.

Однажды братья — братья навсегда, с этим не станет спорить ни один житель постсоветского пространства, по крайней мере старшего поколения. Пускай с коренным засильем русского языка современные местные жители и пытаются бороться (с целью собственной идентификации), однако туристический сектор остается полностью русифицированным. Туроператоры в Прибалтике надеются, что турпоток из России не пойдет на убыль. Для российских гостей делается буквально все: активно поддерживается адаптированная инфраструктура, все туристические точки.

В отелях, санаториях, магазинах и ресторанах наших туристов всегда обслужат приветливо и на родном языке. Большинство экскурсионных поездок также включают программы для русскоговорящих. Если понадобится арендовать жилье или авто, собственники охотно помогут вам с любым вопросом на русском языке, исключая возникновение каких-либо трудностей. Несмотря на какие-то возможные старые обиды, курорты Латвии, Литвы и Эстонии всегда искренне ждут российских туристов.

Таиланд

Трудолюбивые и жизнерадостные тайцы в последние годы не менее активно стали осваивать тонкости приема туристов из России. Долгое время самое популярное направление Юго-Восточной Азии считалось неприспособленным в силу своей «экзотичности». Однако сегодня Таиланд — это в первую очередь поставленный на прочную коммерческую основу курорт, в котором даже экзотика оказалось в потоке туристического.

По словам представителя Pegas Touristik, самыми популярными среди отечественных туристов направлениями являются Паттайя — город на восточном побережье Сиамского залива, знаменитый своими пляжами, и Пхукет — горный остров с тропическими лесами, расположенный в Андаманском море.

В этих двух райских уголках российского туриста уже не удивишь надписями и вывесками на родном понятном языке, в ресторанах и тавернах так же, почти везде — дублированное на русском меню. Местные жители и сами охотно хвастаются успехами в постижении русской грамматики: в отелях, близких к ним магазинах и других заведениях, задействованных в туристическом секторе, всегда будет присутствовать русскоговорящий (хотя бы на минимальном уровне) персонал.

Самые находчивые тайцы предлагают нашим туристам экскурсии на русском языке, а также целый спектр развлекательных услуг — знаменитых местных развлечений, полностью адаптированных под русскоговорящих.