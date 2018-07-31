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Футболист сборной России может перейти в «Эвертон»
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    Футболист сборной России может перейти в «Эвертон»

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    Футболист сборной России может перейти в «Эвертон»

    Москва, 31 июля. Полузащитник сборной России и испанского «Вильярреала» Денис Черышев может перейти в «Эвертон».

    По словам источника испанского издания Marca, тренер «Вильярреала» Хавьер Кальехи не заинтересован в услугах спортсмена, несмотря на качественную игру, которую Черышев показал на ЧМ-2018. При этом «Эвертон» давно проявлял интерес к российскому нападающему. Английский клуб якобы попробует купить его до закрытия трансферного окна.

    Напомним, что на ЧМ-2018 Денис Черышев сыграл за сборную России пять матчей. Он забил четыре гола и стал одним из лучших бомбардиров турнира. Ранее испанской издание Don Balon заявило, что интерес к Черышеву проявляет испанская «Барселона».

    Автор: Денис Коробейников
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