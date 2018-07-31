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Евросоюз поступает недальновидно: МИД РФ отреагировал на решение Брюсселя о новых санкциях
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    Евросоюз поступает недальновидно: МИД РФ отреагировал на решение Брюсселя о новых санкциях

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    Евросоюз поступает недальновидно: МИД РФ отреагировал на решение Брюсселя о новых санкциях

    Москва, 31 июля. Министерство иностранных дел Российской Федерации отреагировало на введение Евросоюзом санкций против шести российских компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Как говорится в сообщении на сайте российского дипведомства, Совету ЕС не дает покоя сделанный жителями Крыма свободный выбор в пользу воссоединения с РФ.

    Отмечается, что Брюссель нашел повод для нового вмешательства во внутренние дела России. В МИД обратили внимание на то, что ЕС поступает недальновидно и лишь настраивает против себя общественное мнение в России, целенаправленно возводя искусственные препятствия на пути улучшения жизни крымчан в составе России.

    МИД РФ также рекомендовал Евросоюзу переадресовать «своим киевским подопечным» фальшивые упреки по поводу «изоляции полуострова», потому как именно они сделали все возможное для разрыва связей Украины с российским Крымом. 

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новые санкции Евросоюза являются подрывной политикой, которая направлена против крымчан.

    Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине в 2014 году. Крымчане провели референдум, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказалось за выход региона из состава Украины.

    Автор: Тимур Румянцев
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