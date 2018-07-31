Меню
Политика
Глава министерства обороны Японии рассказал, о чем договорился с Шойгу
Технологии
Новые iPhone будут поддерживать две SIM-карты
Следующая новость
Загрузка...

    Глава министерства обороны Японии рассказал, о чем договорился с Шойгу

    54

    Глава министерства обороны Японии рассказал, о чем договорился с Шойгу

    Москва, 31 июля. Глава министерства обороны Японии Ицунори Онодэра сообщил, что договорился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу о дальнейшем взаимодействии для соблюдения резолюции Совета безопасности ООН по КНДР.

    По словам главы оборонного ведомства Японии, он и Шойгу считают, что денуклеаризация КНДР представляет интерес и для Японии, и для России.

    «Договорились впредь взаимодействовать для соблюдения резолюций Совбеза ООН», — заявил Онодэра.

    Глава МО Японии рассказал, что в ходе встречи с Шойгу они обменялись мнениями по оборонной политике двух стран, а также обсудили вопросы по Северной Кореи. По его словам, Москве и Токио удалось «во многом сойтись во мнении».

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудят с японскими коллегами вопрос развертывания в АТР элементов глобальной системы ПРО США.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.