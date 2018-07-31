Глава министерства обороны Японии рассказал, о чем договорился с Шойгу

Москва, 31 июля. Глава министерства обороны Японии Ицунори Онодэра сообщил, что договорился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу о дальнейшем взаимодействии для соблюдения резолюции Совета безопасности ООН по КНДР.

По словам главы оборонного ведомства Японии, он и Шойгу считают, что денуклеаризация КНДР представляет интерес и для Японии, и для России.

«Договорились впредь взаимодействовать для соблюдения резолюций Совбеза ООН», — заявил Онодэра.

Глава МО Японии рассказал, что в ходе встречи с Шойгу они обменялись мнениями по оборонной политике двух стран, а также обсудили вопросы по Северной Кореи. По его словам, Москве и Токио удалось «во многом сойтись во мнении».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудят с японскими коллегами вопрос развертывания в АТР элементов глобальной системы ПРО США.