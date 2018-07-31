Появилось видео с места ЧП в Красноярске, где треснула стена в пятиэтажке

Красноярск, 31 июля. 120 человек эвакуированы из жилого дома в Красноярске, по которому пошла трещина. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места ЧП.

Инцидент произошел в доме по улице Новгородской в Красноярске. На одной из стен здания была обнаружена трещина. Предполагается, что к разрушению стены привели вибрации, которые пошли по земле от работы тяжелой техники на соседней стройке.

На место ЧП прибыли спасатели. Из жилого пятиэтажного дома эвакуированы 120 человек.

Федеральное агентство новостей публикует видео с места событий.

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