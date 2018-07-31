Правозащитники Европы требуют освободить борца с геноцидом нацменьшинств в Латвии Александра Гапоненко

В адрес генерального прокурора Латвии Эрика Калнмейстера поступило письмо из Брюсселя от директора международной организации «Права человека без границ» (Human Rights Without Frontiers) Вилли Фотре (Willy Fautré). Фотре выражает обеспокоенность правовым положением 64-летнего профессора экономики, русского правозащитника Александра Гапоненко, арестованного 20 апреля и до сих пор находящегося в Рижской центральной тюрьме.

Вилли Фотре, в частности, констатирует, что срок ареста Гапоненко был продлен 21 июня еще на два месяца (о причинах этого Федеральное агентство новостей подробно сообщало). Европейский правозащитник обращается к генпрокурору Латвии с просьбой разъяснить причины ареста русского профессора, а также обнародовать официальные обвинения, выдвигаемые в его адрес под грифом «государственного секрета».

Господин Фотре напоминает латвийскому генпрокурору, что Александр Гапоненко долгое время был лидером «Конгресса неграждан» и защитником прав русскоязычного меньшинства Латвии. Что он никогда не использовал насильственные методы борьбы и не оправдывал их. Как и всякий житель Европейского союза, Александр Гапоненко имеет право на свободу слова.

В связи с этим директор международной организации «Права человека без границ» призывает латвийскую прокуратуру обнародовать обвинения, выдвинутые против Гапоненко, и освободить его из-под ареста на время следствия.

Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов, комментируя призыв европейских правозащитников, отметил, что информация о беззакониях, творящихся в последнее время в Латвии в отношении активистов русских организаций, постепенно преодолевает границы республики.

«Если кто-то надеялся, что наших товарищей можно будет впредь произвольно задерживать и держать под арестом, то этот кто-то ошибается, — заявил евродепутат. — Мы продолжаем информировать мировые СМИ и правозащитные организации относительно происходящего в Латвии. И мы добьемся применения в нашей стране международных стандартов в области прав человека. В частности, никто не должен быть лишенным свободы и права на справедливый суд. Гапоненко должен быть освобожден».

Несколько дней назад Александр Гапоненко направил открытое обращение в прокуратуру Международного уголовного суда (МУС) с просьбой прекратить его преследование властями Латвии.

«На протяжении пятнадцати лет я веду правозащитную деятельность в Латвии, которая выражается в публикации книг и статей, выступлениях в СМИ, обращениях в международные инстанции. Прежде всего я выступаю защитником прав национальных меньшинств Латвии. За свою деятельность я уже десять лет подвергаюсь преследованию со стороны политической полиции Латвии», — написал в своем письме Гапоненко.

Но главное, как считает правозащитник, ему пытаются помешать продолжить сбор фактического материала «о геноциде национальных меньшинств в Латвии».

Гапоненко пишет, что уже обращался в прокуратуру МУС в мае 2018 года с просьбой предоставить ему статус свидетеля по делу о преследовании национальных меньшинств в Латвии, но пока не получил ответа.

«Между тем мое физическое состояние в тюрьме резко ухудшилось из-за возраста (64 года) и болезни сердца, — указывает в своем обращении Александр Гапоненко. — Руководство полиции безопасности организовало в отношении меня пытки, не позволяет пользоваться услугами адвоката на допросах, не обеспечивает перевода следственных действий на русский, родной для меня, язык, тогда как следователь этим языком профессионально не владеет. Более того, сотрудники полиции безопасности запугивают меня смертью и требуют, чтобы я оговорил себя. Я вынужден был отказаться от тюремной пищи, опасаясь отравления сотрудниками Нормунда Межвиетса (глава полиции безопасности. — Прим. ФАН), который находится в личном конфликте со мной, но продолжает прямо направлять действия следователей».

Впрочем, правозащитник констатирует, что у него нет никаких надежд на справедливое расследование и честный суд в Латвии.

«Такое умозаключение я сделал после того, как президент Латвийской республики Раймонд Вейонис, премьер Марис Кучинскис и руководитель МВД Рихард Козловскис выступили с публичными заявлениями о том, что я виновен и подлежу строгому наказанию еще до того, как мое ходатайство об освобождении из-под стражи было рассмотрено в апелляционном окружном суде. То есть на судью было оказано давление исполнительной властью высшего уровня», — отмечает Гапоненко.

Он также сообщает, что обратился с жалобой на решение окружного суда в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), однако сомневается, что дождется его решения «по причине естественной или принудительной смерти в тюрьме».

На этом основании правозащитник просит незамедлительного вмешательства МУС, чтобы предотвратить его преследование, истинной целью которого является воспрепятствование рассмотрению дела о геноциде национальных меньшинств в Латвии по его заявлению.