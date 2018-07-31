Тот, кого нельзя называть: пользователи Twitter жалуются на блокировку за упоминание Маска

Вашингтон, 31 июля. Пользователи Twitter жалуются на блокировку аккаунтов, которая происходит при любом упоминании имени основателя американских компаний Tesla и Space X Илона Маска.

Один из пользователей с ником @alche_my_ рассказал, что решил проверить данную теорию и написал твит, в котором вставил тег, отсылающий на официальную страницу Маска. Вскоре после этого ему пришло сообщение о том, что его аккаунт был заблокирован за «необычные действия, нарушающие правила Twitter».

Блогеру пришлось проходить специальную проверку Google reCAPTCHA и подтверждать свою личность по номеру телефона, чтобы восстановить доступ к аккаунту.

Ранее сообщалось, что Twitter начал блокировать ненастоящие аккаунты Илона Маска. По информации западных СМИ, мошенники создают фейковые страницы основателя SpaceX, чтобы майнить криптовалюту.