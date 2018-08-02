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Сирийские беженцы возвращаются в Идлиб, Хаму и Алеппо — видео ФАН
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    Сирийские беженцы возвращаются в Идлиб, Хаму и Алеппо — видео ФАН

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    Сирийские беженцы возвращаются в Идлиб, Хаму и Алеппо — видео ФАН

    Дамаск, 2 августа. Десятки сирийских беженцев вернулись в окрестности провинций Алеппо, Идлиб и Хама, освобожденные от террористических организаций, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в республике.

    Сирийские семьи встречают представители специальных комитетов, которые занимаются процессом их оформления. Устроиться на новом месте беженцам помогают сирийские власти и российские военные силы. Группы медиков оказывают первую медицинскую помощь всем пострадавшим, предоставляют лекарства и госпитализируют в больницу Алеппо при необходимости.

    В интервью корреспонденту ФАН вынужденные переселенцы рассказали, что рады возвращению Сирийской арабской армии (САА) в регион. Одна из пенсионерок даже обняла сирийского солдата на входе в город.

    В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

    Сирийцы возвращаются в родные дома целыми семьями, вместе с личным транспортом, сельскохозяйственными угодьями и личными вещами. Несмотря на большую усталость, большинство из них рады вернуться на родину спустя годы.

    Люди по-настоящему благодарны сирийской правительственной армии за восстановление безопасности в регионе и уверенности в стабильном будущем, которое они проживут вместе со своими близкими.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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