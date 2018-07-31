Черные лесорубы под окнами: как мэрия Усть-Илимска превратила жилые дворы в пустыри

В городе Усть-Илимске Иркутской области местные жители столкнулись с безразличием чиновников. Сотни здоровых хвойных деревьев, которыми гордятся горожане, оказались под угрозой уничтожения. Большую часть из них уже спилила организация, нанятая управляющей компанией, которая является монополистом в городе.

Тысячи неравнодушных обсуждают проблему в сети Интернет, а местные депутаты проявляют небывалую активность в преддверии выборов. Общественники подозревают, что все это задумано с целью нажиться на деловой древесине. Подробнее — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

«Мы не можем это остановить уже два месяца»

Иронично в данном случае звучит фраза из объявления на сайте мэрии в честь ближайшего 45-летия города: «одной из его [города] особенностей являются островки сибирского леса, оставленные при проектировании города почти в каждом микрорайоне, во многих дворах многоквартирных домов». Жители микрорайонов, привыкшие жить в благоустроенных дворах, а не на пустырях, призвали ответственных лиц к ответу и требуют прекратить незаконно спиливать здоровые деревья.

15 июня 2018 года во двор микрорайона на Белградской улице приехал предприниматель Александр Битиев со строительной техникой. За день до этого горожан предупредили, повесив объявления от лица управляющей компании ООО «УИ ЖКХ-2008» на всех подъездах домов «о проведении спила аварийных деревьев с повреждением корневой системы, ствола».

«У меня еще возникла такая мысль, что когда у нас аварийные деревья спиливали, то не более одного-двух. Это максимум, что они пилили. Кто будет проводить экспертизу, аварийное это дерево или нет? Ведь так можно и все спилить, — поделилась местная жительница Марина Зинина. — Буквально на следующий день мои опасения сбылись. Я возвращалась вечером с работы и увидела, что у нас возмущенные жители во дворе наблюдают, как пилят все подряд деревья».

Горожане обратились к предпринимателю за разъяснениями. В ответ он предоставил им соглашение с управляющей компанией на спиливание помеченных аварийных деревьев. А таковыми были, по словам жителей, все до единого хвойные деревья, в том числе и кедр. Была вызвана полиция.

У предпринимателя проверили документы, и он был вынужден отступить, встретив возмущение собравшихся на улице жителей. К удивлению горожан, нетронутыми оказались все остальные деревья других пород — в числе них те, которые необходимо срочно убрать. Через три недели предприниматель вернулся и продолжил спиливать хвойные во дворе на Белградской улице.

«Мы не можем это остановить уже два месяца. Мы обращались и к депутатам, и в прокуратуру. Мне также пришлось писать петицию. Депутаты полтора месяца почему-то отмалчивались. Прокуратура наши заявления отправила в администрацию, где возглавляющая отдел городского жилищного хозяйства, подписавшая разрешения на спил, отвечала на наши жалобы. Мы жалуемся на администрацию, которая рассматривает жалобы на саму себя», — резюмировала Марина Зинина.

По словам местных жителей, если проверить оставшиеся от деревьев пни, становится ясно, что это были здоровые растения. Предприниматель же, ничего не скрывая, на глазах общественников пилит деревья и везет их на площадку для дальнейшей продажи.

«Спилили деревья, а жителей заставляют высаживать новые»

19 июня 2018 года жители микрорайона на Белградской улице по факту спила хвойных деревьев составили коллективное обращение в прокуратуру Иркутской области. Нарушение своих прав активисты сочли в действиях ООО «УИ ЖКХ-2008», получившего разрешение на ликвидацию аварийных деревьев, не проведя собрание собственников дома.

Подписавшиеся в обращении потребовали от органов правопорядка прекратить спиливать деревья, провести проверку нормативных документов, а также привлечь к ответственности департамент жилищной политики мэрии города, УК и предпринимателя за незаконное уничтожение сосен и кедра, который отнесен к реликтовым деревьям и значится в Красной книге.

Кроме того, жители настояли, чтобы деньги, вырученные от продажи незаконно спиленной древесины, были потрачены на благоустройство двора.

«Сейчас, поскольку депутаты вмешались, у них задача приостановить спил. В прокуратуру писали заявление не только, чтобы пилить перестали, но и чтобы выяснить, кому все это выгодно, а также наказать виновных. Призвать к ответственности управляющую компанию и возместить нам ущерб, потому что спилили деревья — они, а заставляют высаживать новые — жителей, — сообщила Марина Зинина.

По ее словам, жителям микрорайонов никто официально не заявил, что разрешение, выданное администрацией, действует до конца года. Его до сих пор не отменили. Предприниматель до конца года может спиливать деревья.

Прокуратура Иркутской области отправила жалобы от жителей в местное отделение. По мнению активистов, межрайонная прокуратура, отправив жалобу в департамент жилищной политики и городского хозяйства мэрии города, нарушила п. 6 ст. 8 Федерального закона № 59 от 02.05.2006 «О порядке обращений граждан РФ», о запрете направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, решение или действие (бездействие) которых обжалуется. Часть горожан также направили свои обращения в вышестоящие структуры, в том числе в администрацию президента.

«Проехались и проставили кресты на деревья. В этом и была экспертиза»

В департаменте жилищной политики и городского хозяйства администрации города Усть-Илимска жителям многоквартирного дома пояснили, что в результате обследования зеленых насаждений на придомовых территориях были отмечены деревья, имеющие признаки аварийности, а именно со структурными изъянами, способными привести к падению дерева.

«Экспертизы никто не проводил. Две женщины определяли, что нужно спиливать хвойные. Одна работает инженером ПТО в УК, а другая на той же должности в администрации города. Проехались и проставили кресты на деревья. В этом и была экспертиза. У них нет специального лесного образования, — прокомментировала ответ администрации Марина Зинина. — Об этом я писала в прокуратуру с просьбой проверить компетентность экспертизы».

Решением департамента спил аварийных деревьев было поручено проводить ООО «УИ ЖКХ-2008», которое доверило проведение работ индивидуальному предпринимателю. Детали договоренностей раскрыл председатель городской думы города Усть-Илимска Виталий Перетолчин.

«В УИ ЖКХ-2008 обратился предприниматель и заключил с ними соглашение о том, что он бесплатно вырубает, но забирает древесину на собственные нужды. У них есть соглашение. Кроме того, есть деревья, которые действительно представляют опасность. Это лиственные породы, но они до сих пор стоят. Коммерческого интереса, видимо, не представляют», — рассказал он.

По словам жителей, они не обращались в управляющую компанию с требованием спилить все деревья. Общее собрание не было проведено. Кроме того, специалистами не выполнена лесопатологическая экспертиза. Большинство возмущены тем, что их заставляют восстанавливать то, что натворили в мэрии, а также выкорчевывать пни за свой счет.

Забота народных избранников

По словам депутата Виталия Перетолчина, строителями города Усть-Илимска было задумано, чтобы в середине каждого микрорайона оставались лесопарковые зоны. В основном они наполнены деревьями хвойных пород. Город стареет, и, естественно, санитарная вырубка необходима, но не в таком объеме и масштабе, как это делают сейчас.

«Они обратились в администрацию города с просьбой получить разрешение на спил деревьев. Они сообщили о том, что в микрорайонах нужно провести обследование деревьев и сруб. В администрации долго не заморачивались. Я не знаю точно, но, по ходу, специалисты выезжали и оценивали качество и вид этих деревьев только визуально. И затем выдали разрешение на сплошную вырубку», — рассказал Виталий Перетолчин.

Депутаты вызвали представителей управляющей компании на заседание городской думы и спросили о причинах вырубки зеленых насаждений. В обоснование предпринятых действий представителям власти рассказали об оценке специалистов, что деревья опасны и их необходимо срочно вырубить. Депутаты запросили еще в начале лета документы и протоколы, перечень лесов, по которым будет спил.

«Естественно, люди до сих пор не согласны и продолжают к нам обращаться. Мы уже пошли по такому пути, что привлекли специалиста — кандидата наук, который раньше работал в университете. На сегодняшний день он на пенсии. Но обратились для того, чтобы разобраться в ситуации, — депутаты точно не специалисты.

Выехали на место, где проходила вырубка, осмотрели пни и деревья, обозначенные крестами, которые в будущем подлежат спилу, на что получено уже разрешение. И специалист сказал, что около 80 процентов деревьев, которые помечены и срублены уже, могли бы жить долгие годы. Они не гнилые, не сухие — находятся в хорошем состоянии», — отметил депутат.

Материалы проверки были повторно направлены в природоохранную прокуратуру Иркутской области. На данный момент полиция проводит проверку. По словам местных жителей, предприниматель, который спиливал хвойные деревья, приостановил работу. Активисты настаивают на поиске виновных и заинтересованных в получении прибыли лиц.

На момент подготовки материала к сдаче на обращение депутата городской думы реакции от природоохранной прокуратуры не последовало.