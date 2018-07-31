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Сирийская оппозиция благодарна РФ за желание улучшить ситуацию в стране
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    Сирийская оппозиция благодарна РФ за желание улучшить ситуацию в стране

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    Сирийская оппозиция благодарна РФ за желание улучшить ситуацию в стране

    Сочи, 31 июля. Оппозиция Сирии благодарна России за желание улучшить ситуацию в республике, заявил глава делегации на встрече в Сочи Ахмед Тома.

    По его словам, сирийская оппозиция благодарна России за то, что Москва желает улучшить ситуацию в Сирии с точки зрения завершения конфликта и начала политического урегулирования.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сирийская оппозиция надеется, что Идлиб станет зоной прекращения огня. По словам Тома, присутствие турецких наблюдателей на границе зоны гарантирует безопасность району. Напомним, в Сочи завершились двухдневные переговоры по урегулированию ситуации в САР.

    Автор: Дарья Смолина
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