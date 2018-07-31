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Лавров: Россия придает особое значение развитию отношений с Японией
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    Лавров: Россия придает особое значение развитию отношений с Японией

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    МИД РФ рассказал о сотрудничестве с Японией по вопросам безопасности

    Москва, 31 июля. Российские власти придают особое значение отношениям с Токио, в том числе, по вопросам безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим японским коллегой.

    Он отметил, что Москва выступает за развитие сотрудничества с Японией и придает ему особое значение.

    «Придаем особое значение развитию отношений с Японией, развитию нашего сотрудничества во всех областях, в том числе в сфере безопасности, включая ее глобальные, региональные измерения», — заявил Лавров.

    Во время совместной встречи глав МИД РФ и МИД Японии дипломаты обсудят подготовку встречи российского президента  Владимира Путина и главы Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума.

    Лавров заявил, что рассчитывает обсудить темы, о которых две страны договорились во в время предыдущих саммитов, а также новые совместные решения.

    «Очень ценим ваши личные усилия, господин министр, по развитию двусторонних связей в духе ваших славных семейных традиций», — подчеркнул глава МИД РФ.

    Автор: Денис Коробейников
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