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В Сочи проходят переговоры по Сирии в астанинском формате | 31 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    В Сочи проходят переговоры по Сирии в астанинском формате | 31 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Избирком подвел предварительные итоги выборов в Зимбабве. В Сочи проходят переговоры в астанинском формате. Завершено следствие по делу «Зимней вишни» в отношении семерых обвиняемых. Александр Лукашенко появился на публике после «инсульта».
    18:59 31 Июля 2018
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    Избирком подвел предварительные итоги выборов в Зимбабве

    В Сочи проходят переговоры по Сирии в астанинском формате | 31 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Явка на всеобщих выборах в Зимбабве составила 75 %. Такие предварительные данные представил сегодня Избирком страны. Его председатель Присцилла Чугумба уточнила, что комиссия уже получила бюллетени из четырех провинций, остаются еще шесть. Также она отметила, что двое кандидатов (предположительно, Эммерсон Мнан-гагва и Нельсон Чамиса) могут быть привлечены к ответственности за нарушение закона о выборах, а именно — агитацию в «день тишины».

    В Сочи проходят переговоры в астанинском формате

    В Сочи проходят переговоры по Сирии в астанинском формате | 31 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Переговоры в астанинском формате второй день продолжаются в Сочи. Делегации обсуждают ситуацию в Сирии за закрытыми дверями. На встречах в двухстороннем и многостороннем формате разбирают вопросы работы зон деэскалации и возвращения беженцев. Участники переговоров официально не комментируют дискуссии. От комментариев отказался даже спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стеффан де Мистура. Он лишь отметил, что провел полезные консультации с другими участниками. По его словам, вся информация будет дана журналистам во время итоговой пресс-конференции.

    Завершено следствие по делу «Зимней вишни» в отношении семерых обвиняемых

    В Сочи проходят переговоры по Сирии в астанинском формате | 31 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Завершено предварительное следствие в отношении семерых обвиняемых по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Как сообщили в Следственном комитете России, обвиняемым Юлии Богдановой и Георгию Соболеву, а также Надежде Судденок предъявлены обвинения в оказании услуг по содержанию противопожарных систем, которые не отвечают требованиям безопасности. Начальник караула пожарной части №2 по Кемеровской области Сергей Генин обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей во время спасения людей из горящего здания «Зимней вишни». Кроме того, по данным следствия, охранник Сергей Антюштин не оповестил посетителей центра о возникшем пожаре, а директор предприятия «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и электромонтер охранно-пожарной сигнализации Александр Никитин оказали ненадлежащие услуги по содержанию систем пожарной безопасности. Потерпевшие и обвиняемые приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела в ближайшее время. Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта, тогда погибли 60 человек.

    Александр Лукашенко появился на публике после «инсульта»

    В Сочи проходят переговоры по Сирии в астанинском формате | 31 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с главой Минского облисполкома Анатолием Исаченко. Отмечается, что эта встреча стала первым появлением белорусского президента на публике за последние несколько дней. Ранее украинские СМИ и один из Telegram-каналов сообщили о том, что Лукашенко перенес инсульт. По данным ряда изданий, из-за госпитализации белорусский президент не смог поехать в Гомель. Однако в пресс-службе Лукашенко назвали информацию об инсульте «бредом». По словам пресс-секретаря Натальи Эйсмонт, украинские СМИ «не дождутся» ухудшения здоровья белорусского лидера.
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