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Лепс на фестивале в Баку ударил звезду программы «Вечерний Ургант» — СМИ
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    Лепс на фестивале в Баку ударил звезду программы «Вечерний Ургант» — СМИ

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    Лепс на фестивале в Баку ударил звезду программы «Вечерний Ургант» — СМИ

    Москва, 31 июля. Российский певец Григорий Лепс ударил звезду программы «Вечерний Ургант» Аллу Михееву за неуместный вопрос.

    Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на фестивале «Жара» в Баку, где Михеева, вероятно, снимала «Острый репортаж». В Интернете в течение недолгого времени можно было наблюдать видеозапись под названием «Лепс ударил Аллу Михеееву». Вскоре ролик пропал из Сети, однако ряд пользователей успели сделать скриншот, один из которых публикует «Ридус».

    По данным источников, звезда «Вечернего Урганта» поинтересовалась у певца, сколько он заплатил за поступление одной из дочек в престижный ВУЗ, а также прокомментировала ее внешность. За дерзкие вопросы Лепс ударил Михееву микрофоном, пишет Super.

    Лепс на фестивале в Баку ударил звезду программы «Вечерний Ургант» — СМИ

    Автор ролика отказался предоставить запись журналистам. Сама Михеева от комментариев воздержалась.

    Автор: Катерина Иванова
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