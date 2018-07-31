Двое убитых в ЦАР журналистов оказались сотрудниками «Известий»

Банги, 31 июля. Двое из трех убитых в Центральноафриканской республике журналистов оказались сотрудниками российской газеты «Известия». Об этом сообщили в посольстве России в ЦАР.

«То, что они россияне, у нас окончательной уверенности нет, поскольку их личные документы пока не обнаружены, обнаружены только журналистские документы. Двое из них являются сотрудниками «Известий», — пояснили ТАСС в диппредставительстве.

Что касается третьей жертвы, то о ней информации пока нет. Тела всех троих были доставлены в местный госпиталь для установления точной причины смерти. Ожидается, что более точная информация появится в среду утром.

Ранее сообщалось, что тела трех человек с удостоверениями журналистов были обнаружены в 23 км от города Сибю (центр префектуры Кемо) в ЦАР.

Как передает агентство France Presse, они были убиты неизвестными вооруженными людьми. При этом подчеркивалось, что, по предварительным данным, погибшие были родом из России. Другие подробности происшествия на данный момент не уточняются.