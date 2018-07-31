СБУ собирает данные об абонентах мобильных сетей для слежки за жителями ЛНР

Луганск, 31 июля. Сотрудники СБУ начали собирать данные абонентов мобильных сетей, которые пересекают линию соприкосновения. По данным МГБ ЛНР, спецслужбы намерены вести слежку за перемещением жителей Донбасса.

Жители ЛНР сообщили в Министерство госбезопасности республики о том, что СБУ формирует базы данных абонентов мобильных сетей. На КПП «Станица Луганская» украинские пограничники по заданию спецслужб собрали информацию о номерах телефонов, IMEI устройств, а также паспортные данные всех, кто пересек границу.

В ведомстве считают, что эта информация позволит вести дистанционную слежку, а также вербовать мирное население в целях разведки. В ЛНР напомнили, что сотрудничество с СБУ грозит лишением свободы с конфискацией имущества.

При своевременном обращении в МГБ ЛНР ответственность с завербованного лица снимается. Напомним, что луганские спецслужбы неоднократно задерживали на территории республики украинских диверсантов, которые собирали данные разведки для ВСУ.