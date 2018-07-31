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Президент Словакии назвал «Ночных волков» угрозой для страны
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    Президент Словакии назвал «Ночных волков» угрозой для страны

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    Президент Словакии назвал «Ночных волков» угрозой для страны

    Прага, 31 июля. Словацкий президент Андрей Киска выразил недовольство по поводу того, что в селении Долни Крупа Трнавского края на западе страны недавно открылось представительство российского байкерского клуба «Ночные волки». 

    По его мнению, начало деятельности «Ночных волков» в Словакии представляет собой явный риск для безопасности общественности страны и также является угрозой для страны. Киска обратился к правительству Словакии с призывом создать условия для действенных превентивных мер в отношении представительства «Ночных волков». Одновременно политик предостерег общественность и власти от открытого представительства байкерского клуба. 

    Напомним, ранее лидер «Ночных волков Александр Хирург Залдостанов в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал войну Запада с байкерским клубом.

    Автор: Тимур Румянцев
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