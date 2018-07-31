Rambler объяснил причины блокировки USA Really в «Живом журнале»

Руководитель направления стратегии и инвестиций, в прошлом исполнительный директор Rambler&Co Рафаэль Абрамян в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей постарался объяснить блокировку проекта РИА ФАН — ресурса USA Really на площадке «Живого журнала» (принадлежащего Rambler).

Беседа состоялась в московском институте «Стрелка» после завершения открытой дискуссии «Цифровая эволюция бизнеса», в которой приняли участие сооснователь краудфандинговой платформы Kickstarter Чарльз Адлер, сам Рафаэль Абрамян, а также вице-президент по цифровому бизнесу «Вымпелкома» Джордж Хелд.

Ранее ФАН сообщало, что после ожесточенного сражения с компанией Rambler USA Really удалось добиться громогласной победы. Для этого пришлось неоднократно обращаться в службу поддержки Rambler&Co, непосредственно к бывшему руководителю PR-службы Дмитрию Смиркину. Кроме того, ФАН направило обращение главе Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Александру Жарову.

В итоге аккаунт был восстановлен, специально оплачен и переведен в VIP-статус.

Давление со стороны Rambler продолжалось одновременно с активной борьбой с американской стороны. Аккаунты USA Really в Facebook, Twitter и Instagram были удалены спустя всего месяц существования проекта. Вразумительных ответов о причинах блокировки ни в одном случае получить не удалось.

В своем интервью для ФАН Абрамян заявил, что он не знаком с ситуацией, однако уверил, что подобные проблемы не остаются незамеченными. Например, вскоре после скандала был уволен PR-менеджер Rambler Дмитрий Смиркин, так как, по словам Абрамяна, сотрудник оказался «неспособным качественно выполнять свои обязанности» (мы как журналисты это полностью подтверждаем).

В случае Rambler единственной причиной блокировки могло стать так называемое противостояние идей, о которых Абрамян сообщил косвенно.

«Площадки типа Facebook, Twitter и Instagram пропагандируют излишне открытую информационную политику, — заявил он. — Можно сказать, что процесс там контролируется примерно так же, как у нас с точки зрения издержек и противовесов, чтобы не допустить каких-то излишне экстремистских высказываний. В нашем случае, я уверен, мы должны быть более закрытыми с точки зрения информационной политики. В наших силах и в нашем праве устанавливать собственные правила против компаний, вызывающих какие-либо сомнения».

По мнению руководителя проекта USA Really члена Общественной палаты России Александра Малькевича, мысль представителя менеджмента Rambler является похвальной, однако в его заявлении смущают несколько моментов.

«Во-первых, «устанавливать правила» компания почему-то решила начать именно с российского СМИ, — говорит Александр Малькевич. — Во-вторых, о блокировке на площадках Rambler иностранных СМИ, реально разжигающих ненависть по отношению к России, я пока не слышал. И третье — на мой взгляд, самое важное.

То, что топ-менеджмент Rambler не в курсе того, что натворили «исполнители среднего звена», показывает нам, что «Спящие» — это не какая-то литературная гипербола, а вполне себе реальный факт. То есть у нас в крупных корпорациях, работающих в сфере Интернета, на каких-то небольших должностях находятся люди, которые планомерно гадят в отношении нашей страны. За деньги или по велению сердца — отдельный вопрос. И нет никакой уверенности в том, что в час Ч они не пойдут на какие-то действия против России, предусмотренные теми, кто их «разбудит».

Напомним, USA Really. Wake Up Americans является дочерним проектом Федерального агентства новостей. 14 июня, в День национального флага США, должно было состояться публичное открытие издания в Вашингтоне. Однако американские власти сделали все возможное, чтобы это предотвратить.