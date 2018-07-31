Экс-депутат Рады рассказал, как Польша превращает Украину в страну с отсутствием перспектив

Киев, 31 июля. Польша все больше переманивает трудоспособных украинцев к себе, тем самым превращает Украины в страны с отсутствием перспектив, заявил бывший депутат Верховной рады Василий Волга.

Волга в интервью изданию TopInform высказал мнение, что жители Украины находятся в состоянии социальной депрессии, а желание покинуть страну является как будто выходом из депрессии. Политик уточнил, что украинцы полагают, что если они сами не смогут уехать из страны, то это сделают их дети, которые учат английский язык и получают приглашение в Польшу.

Экс-парламентарий рассказал, что в школы приходят сотрудники польского посольства, консульских учреждений и проводят ознакомительные беседы, показывают учебные заведения, куда можно поступить бесплатно.

«Они просто вытаскивают, выдергивают отсюда украинцев», — добавил он.

По словам политика, Польша ведет целенаправленную политику по отбору трудоспособных украинцев, тем самым превращая Украину в сельскохозяйственную страну с разрушенной промышленностью. По его словам, Варшава рассчитывает, что получит еще пять миллионов «рабочих рук» из Украины в ближайшее время.