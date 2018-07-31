Ад на земле: почему сестры-отцеубийцы не попытались сбежать из сексуального рабства

Страшная история на северо-востоке Москвы, где три молодые девушки — сестры-погодки (одна из них несовершеннолетняя) зарезали своего отца — 57-летнего Михаила Хачатуряна — остается в центре внимания.

Подробности этого криминального происшествия активно обсуждаются в СМИ. Судя по тому, что всплывает из свидетельств, отец-тиран, имевший криминальные связи, не просто изощренно долгие годы издевался над дочерями. Тут и тотальный контроль, и изолирование девушек от родной матери, от сверстников и от школы. Тут и издевательства, унижения, побои и угрозы вплоть до угроз убийством. Тут и фактическое превращение дочерей в собственных рабынь. И — самое главное: возможно, сестры долгие годы были в сексуальном рабстве у собственного отца.

Федеральное агентства новостей обратилось к организатору кризисного центра для пострадавших от домашнего насилия женщин и детей Наталье Краснослободцевой с вопросом, почему сестры Хачатурян не попытались сбежать от отца-насильника, а предпочли столь страшный выход из ситуации.

«Такой вопрос могут задать только люди, которые на знают, что такое сексуальное рабство, — ответила Наталья. — В подобной ситуации бежать чаще всего просто невозможно. А если педофилом является родной отец, то ситуация усугубляется многократно. Просто поставьте себя на место этих девушек… Девочки нашли, как им казалось, выход из положения, поэтому они и приняли такое страшное решение».

Наталья рассказала, что сама сталкивалась с такими ситуациями в своей работе руководителем кризисного центра для пострадавших от домашнего насилия.

«К нам тоже обращалась девушка в подобной ситуации, которая даже пыталась руки на себя наложить, — рассказала собеседница ФАН. — Что касается сестер Хачатурян, то, если все, что говорят свидетели, правда — это очень страшно, когда собственный отец творит такое. А если правда то, что пишут про его криминальные связи, то девушки просто оказались в безвыходном положении. И вообще, как это отвратительно, когда более сильные люли так издевается над слабыми, над своими детьми!..»

По словам Натальи, скорее всего, в момент подготовки и совершения преступления девушки даже не думали, что впереди их ждут годы тюрьмы.

«Если все это правда, то, возможно, тюрьма для них будет даже лучше, чем сексуальное рабство, в котором они находились долгие годы, — подчеркнула Наталья. — Судя по всему, девочки пытались что-то сделать, чтобы защитить себя от отца-изверга: двери закрыты, все контролируется, никто на помощь не приходит… Иначе им бы осталось только на себя руки наложить».

По словам руководителя кризисного центра, в нашей стране ситуация с защитой женщин и детей от домашнего насилия находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому нередки ситуации, когда страдающие от тирании вынуждены защищать себя сами, в том числе с применением криминальных методов.

В настоящее время девушки, обвиняемые в убийстве своего отца, находятся в СИЗО, решается вопрос об их аресте. Сестрам вменяется тяжелая статья — их обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Эта статья предусматривает наказание вплоть до высшей меры — пожизненного заключения. Впрочем, к женщинам высшая мера не применяется, а несовершеннолетняя участница преступления в любом случае не может получить более десяти лет лишения свободы.