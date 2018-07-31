Главные новости 31 июля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 31 июля.

Актриса Московского театра имени Ермоловой Наталья Кузнецова страдала онкологическим заболеванием. Названа причина смерти актрисы Кузнецовой.

Стало известно, при каких обстоятельствах скончалась актриса Московского театра имени Ермоловой Наталья Кузнецова, ушедшая из жизни в возрасте 55 лет. Стало известно, при каких обстоятельствах скончалась актриса Кузнецова.

Россияне прокомментировали инцидент с американским самолетом RC-135V, совершившим разведывательный полет вдоль черноморского побережья России. Большинство пользователей призвали российские власти жестче реагировать на активность НАТО у границ. «Сбивать надо!»: россияне прокомментировали полет самолета-разведчика США у берегов Крыма.

Пользователи Сети активно откликнулись на сообщения об инициативе польского депутата с требованием выплаты репараций от России за ущерб, якобы нанесенный во время Второй мировой войны. Во губу-то раскатали: россияне прокомментировали идею о выплате репараций Польше.

Санкции Евросоюза против российских компаний никак не отразятся на реализации проектов в Крыму. Крымский мост отреагировал на новые санкции ЕС.

Мужчина, которого в воскресенье убили собственные дочери, был тираном, позволявшим себе распускать руки и унижать детей. Об этом сообщила одна из обвиняемых девушек Ангелина Хачатурян. «Прислуживали как рабыни»: сестры-убийцы рассказали, почему подняли руку на отца.

Жуткий вирус атаковал гаджеты пользователей популярного мессенджера WhatsApp. Жуткий вирус напугал пользователей WhatsApp.

Европейский союз в настоящий момент рассматривает возможность строительства терминалов для закупки сжиженного природного газа из Соединенных Штатов. Влезть в чужие схемы: эксперт рассказал, как Трамп готовит США к признанию «Северного потока — 2».

Пользователи социальных сетей с грустью восприняли информацию о смерти популярного российского актера театра и кино Сергея Шеховцова, скончавшегося в понедельник на 57-м году жизни. Россиян огорчила смерть актера Шеховцова.

Участника военной операции в Донбассе застрелили на улице в Бердянске. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины. На Украине убили ветерана АТО выстрелом в спину: раскрыты подробности.