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Пожилой изобретатель получил на Украине 12 лет тюрьмы за «шпионаж»
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    Пожилой изобретатель получил на Украине 12 лет тюрьмы за «шпионаж»

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    Пожилой изобретатель получил на Украине 12 лет тюрьмы за «шпионаж»

    Харьков, 31 июля. Суд Харькова приговорил 84-летнего изобретателя Мехти Логунова к 12 года лишения свободы, признав его виновным в государственной измене.

    Как сообщает «АиФ», Логунов был арестован еще в прошлом году. Приговор пока не вступил в силу, поэтому адвокаты намерены его обжаловать.

    По версии следствия, пожилой мужчина якобы собирал секретные данные о заказах Минобороны Украины и передавал эту информацию Москве. Кроме того, Служба безопасности Украины полагает, что изобретатель, который ранее пытался найти иностранных инвесторов для своих проектов, на самом деле возглавлял диверсионную группу и вербовал немецких депутатов.

    Украинские силовики утверждают, что Логунов переводил на немецкий язык послания своим «сообщникам» в Бундестаге, а те выступали с пророссийскими заявлениями. Дочь изобретателя Ирина утверждает, что ее отец человек очень энергичный  и постоянно занимался новыми проектами. В последние годы он «носился с идеей мусороперерабатывающего завода», предлагая инвестпроект немцам, австрийцам и словакам.

    Автор: Антон Соколов
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