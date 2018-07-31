Оппозиция Сирии выразила надежду, что Идлиб станет зоной постоянного перемирия

Сочи, 31 июля. Сирийская оппозиция хочет, чтобы Идлиб стал зоной прекращения огня. Об этом заявил глава делегации на переговорах в астанинском формате, которые состоялись в Сочи, Ахмад Тома.

Ситуация в Идлибе обсуждалась в Сочи между делегациями России и ООН. По словам Ахмада Тома, оппозиция заинтересована в превращении Идлиба из зоны деэскалации в зону постоянного перемирия.

Он добавил, что присутствие наблюдателей из Турции на границе зоны гарантирует безопасность района. Тома утверждает, что оппозиция «всегда призывала к миру», а позиция Дамаска якобы в этом вопросе была иной.

В Сочи завершились двухдневные переговоры по урегулированию кризиса в Сирии. Как сообщил ранее представитель делегации Дамаска Башар Джаафари, его сторона подготовила к рассмотрению список задержанных лиц и пропавших без вести в Сирии.