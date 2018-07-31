Сирия: турецкие военные убили четверых беженцев, которые пытались перейти границу

Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии задокументировала убийство четырех сирийских палестинцев, когда они пытались пересечь границу и выйти на территорию Турции. Об этом пишет ближневосточный новостной портал enabbaladi.net. Примечательно, что мирные жители были застрелены, не боевиками джихадистских группировок, а турецкими военнослужащими.

Арабское издание также напомнило, что согласно докладу Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), который был опубликован в прошлую субботу, с 2011-го года военнослужащими ВС Турции было убито 396 беженцев, в том числе 74 ребенка и 36 женщин. Отмечается, что после закрытия регулярных погранпереходов на турецкой границе мирные жители, бегущие от войны, вынуждены пользоваться маршрутами контрабандистов, которые берут за свои услуги значительные суммы денег.

Непростую ситуацию Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал независимый журналист и политолог Александр Асафов. Наш собеседник считает, что каждый инцидент нужно рассматривать отдельно.

«Я не думаю, что есть какая-то система в действиях турецких военных. По крайней мере, мне хотелось бы думать, что они не занимаются охотой на беженцев. Однако многочисленные трагические случаи и вообще проблема мирного населения в Северной Сирии показывает, что это очень острая проблема. Но к ней почему-то не привлекается особого внимания со стороны турецких властей, как будто человеческая жизнь, жизнь гражданских лиц и беженцев, не стоит ничего, и никто не несет за нее ответственности».

Александр Асафов уверен, что инциденты подобные тем, что происходят на сирийско-турецкой границе, должны обсуждаться на международном уровне, чтобы не допустить их повторения впредь.

«Надо создавать какие-то механизмы по соблюдению безопасности гражданских лиц. Или, в противном случае, какие-то механизмы по недопущению беженцев на территорию, контролируемую турками, если Турции это доставляет такие неудобства, что военные открывают огонь по безоружным людям», — рассказал собеседник ФАН.

Александр Асафов также отметил, что, несмотря на все усилия, которые предпринимаются и в астанинском формате, и на других международных площадках, обеспечить полную безопасность мирных жителей на всей территории Сирии пока не удается.

«Безусловно, все внешние игроки должны сосредоточиться на безопасности мирных жителей от джихадистских группировок, а также от инцидентов, идентичных тем, которые происходят на турецкой границе. Не только Россия должна этим заниматься, но и международная коалиция (в первую очередь США), и, конечно же, подразделения турецких войск и других силовых структур, например, разведки. Убийства беженцев ни в какой степени не добавляют мира в регион, а только ухудшает обстановку», — подчеркнул собеседник ФАН.

Эксперт отметил, что все это происходит на фоне того, что многие внешние игроки, наоборот, усиливают гуманитарную деятельность в Сирии. Так, например, тема сирийских беженцев обсуждалась на встрече президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.