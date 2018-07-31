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Сирия: турецкие военные убили четверых беженцев, которые пытались перейти границу
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    Сирия: турецкие военные убили четверых беженцев, которые пытались перейти границу

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    Сирия: турецкие военные убили четверых беженцев, которые пытались перейти границу

    Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии задокументировала убийство четырех сирийских палестинцев, когда они пытались пересечь границу и выйти на территорию Турции. Об этом пишет ближневосточный новостной портал enabbaladi.net. Примечательно, что мирные жители были застрелены, не боевиками джихадистских группировок, а турецкими военнослужащими.

    Арабское издание также напомнило, что согласно докладу Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), который был опубликован в прошлую субботу, с 2011-го года военнослужащими ВС Турции было убито 396 беженцев, в том числе 74 ребенка и 36 женщин. Отмечается, что после закрытия регулярных погранпереходов на турецкой границе мирные жители, бегущие от войны, вынуждены пользоваться маршрутами контрабандистов, которые берут за свои услуги значительные суммы денег.

    Сирия: турецкие военные убили четверых беженцев, которые пытались перейти границу

    Непростую ситуацию Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал независимый журналист и политолог Александр Асафов. Наш собеседник считает, что каждый инцидент нужно рассматривать отдельно.

    «Я не думаю, что есть какая-то система в действиях турецких военных. По крайней мере, мне хотелось бы думать, что они не занимаются охотой на беженцев. Однако многочисленные трагические случаи и вообще проблема мирного населения в Северной Сирии показывает, что это очень острая проблема. Но к ней почему-то не привлекается особого внимания со стороны турецких властей, как будто человеческая жизнь, жизнь гражданских лиц и беженцев, не стоит ничего, и никто не несет за нее ответственности».

    Александр Асафов уверен, что инциденты подобные тем, что происходят на сирийско-турецкой границе,  должны обсуждаться на международном уровне, чтобы не допустить их повторения впредь.

    «Надо создавать какие-то механизмы по соблюдению безопасности гражданских лиц. Или, в противном случае, какие-то механизмы по недопущению беженцев на территорию, контролируемую турками, если Турции это доставляет такие неудобства, что военные открывают огонь по безоружным людям», — рассказал собеседник ФАН.

    Сирия: турецкие военные убили четверых беженцев, которые пытались перейти границу

    Александр Асафов также отметил, что, несмотря на все усилия, которые предпринимаются и в астанинском формате, и на других международных площадках, обеспечить полную безопасность мирных жителей на всей территории Сирии пока не удается.

    «Безусловно, все внешние игроки должны сосредоточиться на безопасности мирных жителей от джихадистских группировок, а также от инцидентов, идентичных тем, которые происходят на турецкой границе. Не только Россия должна этим заниматься, но и международная коалиция (в первую очередь США), и, конечно же, подразделения турецких войск и других силовых структур, например, разведки. Убийства беженцев ни в какой степени не добавляют мира в регион, а только ухудшает обстановку», — подчеркнул собеседник ФАН.

    Эксперт отметил, что все это происходит на фоне того, что многие внешние игроки, наоборот, усиливают гуманитарную деятельность в Сирии. Так, например, тема сирийских беженцев обсуждалась на встрече президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.

    «Эрдоган в октябре сам собирает саммит по Сирии, следом за которым также пройдет встреча в астанинском формате. Однако, тем не менее, политически амбициозные цели турецкого президента должны обязательно учитывать интересы мирных жителей и в первую очередь обеспечивать их безопасность, снабжение медикаментами, водой и всем необходимым для жизни. Политические цели понятны и очевидны, но задача номер один — сделать жизнь людей безопасной. Кем бы они ни были, беженцами или просто мирными жителями, безопасность людей — превыше всего. И чем больше будет эпизодов с убийствами беженцев, тем дальше будет точка достижения мира в Сирии», — подытожил Александр Асафов.

    Автор: Федор Успенский
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