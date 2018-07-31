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Армия Сирии полностью освободила провинцию Даръа от ИГ
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    Армия Сирии полностью освободила провинцию Даръа от ИГ

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    Армия Сирии полностью освободила провинцию Даръа от ИГ

    Бейрут, 31 июля. Правительственная армия Сирии завершила зачистку провинции Даръа от «Исламского государства»1

    Как стало известно, после взятия под контроль долины Ярмук сирийские войска полностью зачистили территорию всей провинции.

    Накануне войска САР освободили поселение Шаджра в долине Ярмук, где был расположен главный оплот террористов. После этого правительственным войскам осталось зачистить от ИГ1 пять деревень, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее подразделения Сирийской арабской армии (САА) вошли в деревни Аль-Хамидия и Аль-Алам в провинции Эль-Кунейтра.

    «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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