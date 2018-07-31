«Театр потерял блистательную актрису»: коллеги вспоминают о Наталье Кузнецовой

Прощание с актрисой Театра имени Ермоловой Натальей Кузнецовой пройдет 1 августа в 11.00 в Боткинской больнице. Там же проведут и отпевание. Похоронят артистку на Митинском кладбище.

Как удалось выяснить Федеральному агентству новостей, у Натальи Кузнецовой было онкологическое заболевание на последней стадии. Актрису доставили в больницу 17 июля. Сначала определили в терапевтическое отделение, но вскоре женщине потребовалась реанимация. 28 июля Кузнецова скончалась.

Для актера театра и кино Владимира Зайцева, коллеги Натальи, трагическая новость о смерти артистки стала шоком. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он рассказал, как Наталья Кузнецова впервые вышла на сцену Театра имени Ермоловой.

«Я обожал Наташу. И как человека, и как актрису. Я наблюдал ее со студенческих лет. Помню, как она впервые вышла на сцену нашего театра на репетиции — сразу было видно: это неимоверный талант. Про нее можно вечно говорить.

Последний год мы с ней вместе играли в спектакле «Язычники», где она блистала. Наташина кончина — чудовищная потеря для этой постановки, которая, я боюсь, без нее уже не сможет дальше существовать. На ней там и держалось все действо. Я считаю, что театр потерял блистательную актрису. Она ведь только вступала в тот период, когда начинаешь творить чудеса на сцене. Очень больно, что мир потерял такую артистку и такую личность. А она была именно личность».

Напомним, в Театре имени Ермоловой Наталья Кузнецова служила более 30 лет. Вот только некоторые спектакли с участием актрисы: «Язычники», «Утиная охота — 90», «Бедность не порок», «Барышня-крестьянка». Кузнецова также снималась и в кино. Она сыграла в фильмах «Сваха», «Жуков», «Темное царство» и сериале «Бигль».