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«Компромиссов быть не может»: Дамаск заявил, что вернет захваченный Турцией Идлиб
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    «Компромиссов быть не может»: Дамаск заявил, что вернет захваченный Турцией Идлиб

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    «Компромиссов быть не может»: Дамаск заявил, что вернет захваченный Турцией Идлиб

    Сочи, 31 июля. Глава сирийской правительственной делегации, постпред страны при ООН Башар Джаафари обвинил Турцию в невыполнении обязательств по зоне деэскалации в Идлибе.

    Он пояснил, что Анкара должна была послать в Идлиб лишь «полицейских с легким оружием, однако этого не произошло».

    «Они направили в район вооруженные силы, танки и бронемашины», — отметил постпред.

    «Здесь никаких компромиссов быть не может. Период действия зон деэскалации имеет ограничения, они не могут быть продлены без согласия правительства Сирии. Это законное право сирийского народа вернуть все захваченные Турцией территории», — подчеркнул Джаафари.

    Напомним, в декабре 2016 года в Идлиб стали вывозить непримиримых боевиков, отказавшихся сдаться САА в других регионах.  По данным УВКБ ООН, сейчас население провинции выросло до 2,5 млн человек.

    «Это конечная станция, их некуда дальше отправлять», — заявил эксперт по сирийскому досье Нидаль Саби. По его оценкам, на сегодняшний день в Идлибе находятся порядка 50 тыс. вооруженных боевиков, из которых не менее 12 тыс. — иностранные наемники.

    Французский специалист по Сирии Фабрис Бланш в комментарии не исключил, что Турция будет заявлять о мерах безопасности, стремясь сохранить свой протекторат над большей частью Идлиба и пограничной зоной к северу от Алеппо».

    Автор: Ярослава Замысловатова
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