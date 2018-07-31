Один из руководителей Rambler предложил провести массовую зачистку СМИ

Москва, 31 июля. В московском институте «Стрелка» прошла открытая дискуссия «Цифровая эволюция бизнеса». В ней приняли участие сооснователь краудфандинговой платформы Kickstarter Чарльз Адлер, один из руководителей Rambler&Co Рафаэль Абрамян, а также вице-президент по цифровому бизнесу «Вымпелкома» Джордж Хелд.

В ходе встречи руководитель направления стратегии и инвестиций, в прошлом исполнительный директор Rambler&Co Рафаэль Абрамян в эксклюзивном интервью корреспонденту агентства USA Really назвал свободу слова мифическим понятием.

Абрамян отметил, что мир слишком полярен для того, чтобы позволить всем быть свободными.

«Я всегда больше думаю про российский рынок, — сказал он. — Если же сравнивать наш и американский рынок, то с точки зрения технических возможностей человек может там написать все что угодно. Но, как мне кажется, последний кейс Facebook открыто дал нам понять, что от цензуры никуда не уйти. И если мы смотрим на крупные экономики, то ни Россия, ни Европа, ни в первую очередь Китай, ни Америка не могут позволить полную свободу действий в Интернете».

Ранее стало известно: мессенджер Facebook станет предупреждать пользователей, если им будет приходить сообщение от подозрительного аккаунта из России. При получении сообщения от неизвестного пользователя будет предоставляться дополнительная информация о контакте. В частности, Facebook будет предупреждать о том, что учетная запись была создана недавно, а также какой номер телефона использовался для входа в систему.

Что касается работы средств массовой информации, то, по мнению Абрамяна, России необходимо стремиться к массовой зачистке информационных площадок. Все дело в том, что СМИ, как он полагает, не дают качественной информации и обогащаются только на ярких и скандальных заголовках.