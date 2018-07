Один из руководителей Rambler предложил провести массовую зачистку СМИ

Москва, 31 июля. В московском институте «Стрелка» прошла открытая дискуссия «Цифровая эволюция бизнеса». В ней приняли участие сооснователь краудфандинговой платформы Kickstarter Чарльз Адлер, один из руководителей Rambler&Co Рафаэль Абрамян, а также вице-президент по цифровому бизнесу «Вымпелкома» Джордж Хелд.

В ходе встречи руководитель направления стратегии и инвестиций, в прошлом исполнительный директор Rambler&Co Рафаэль Абрамян в эксклюзивном интервью корреспонденту агентства USA Really назвал свободу слова мифическим понятием.

Абрамян отметил, что мир слишком полярен для того, чтобы позволить всем быть свободными.

Ранее стало известно: мессенджер Facebook станет предупреждать пользователей, если им будет приходить сообщение от подозрительного аккаунта из России. При получении сообщения от неизвестного пользователя будет предоставляться дополнительная информация о контакте. В частности, Facebook будет предупреждать о том, что учетная запись была создана недавно, а также какой номер телефона использовался для входа в систему.

Что касается работы средств массовой информации, то, по мнению Абрамяна, России необходимо стремиться к массовой зачистке информационных площадок. Все дело в том, что СМИ, как он полагает, не дают качественной информации и обогащаются только на ярких и скандальных заголовках.

«После этого останутся крупные, брендовые СМИ и социальные сети, которые получают контент из этих СМИ и распространяют по своей внутренней аудитории, а также ряд блогеров и социально активных людей, которые присутствуют в этих соцсетях, — говорит бывший исполнительный директор Rambler&Co. — Тогда будет максимально комфортно для пользователей и для всех остальных.

У нас, так как Интернет — бурно развивающаяся молодая индустрия, не все из законодательных актов приведены в действие. Хотя, как мы видим, законотворческая деятельность сейчас достаточно активна. И законы эти не репрессивными быть не могут. Потому что свобода есть в личном разговоре, в разговоре one to few. В случае разговора one to many ее никогда не было и не будет. И это основополагающий принцип и закон бизнеса».