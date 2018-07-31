Сирия новости 31 июля 19.30: провинция Даръа освобождена от ИГ, три мирных сирийца погибло при взрыве в Идлибе

Сирия, 31 июля. Провинция Даръа освобождена от ИГ1, три мирных сирийца погибло при взрыве в Идлибе, в Алеппо задержан курдский радикал на заминированном автомобиле. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили от ИГ провинцию Даръа, ведут обстрел позиций боевиков в Хаме, атакуют ИГ в Эс-Сувейде.

«Исламское государство»1: оставило свои позиции в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла главаря в Идлибе.

Провинция Алеппо

В Эр-Раи боевики остановили заминированный автомобиль и захватили члена курдских Отрядов народной самообороны (YPG), находившегося за рулем. О предотвращенном теракте пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@KutluhanKGrc).

Ранее сообщалось, что «Сирийская свободная армия» (ССА) продолжает прочесывать северные районы провинции Алеппо с целью ликвидации «спящих ячеек» радикальных курдских формирований. Накануне курды заявили, что уничтожили 11 боевиков ССА в северо-восточной части региона.

Провинция Даръа

В течение нескольких часов сирийская армия значительно продвинулась на северо-западе провинции Даръа . От террористов подконтрольного ИГИЛ1 формирования «Джейш Халид Ибн аль-Валид» были освобождены населенные пункты Куайа и Бейт Арра, пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews). Позже, по сведениям Telegram-канала (@directorate4), Сирийская арабская армия (САА) выбила радикалов ИГ из поселения Кусейр. Источник в Telegram (@NovostiDamask) сообщает, что район бассейна реки Ярмук полностью зачищен от боевиков «Исламского государства». Таким образом, вся территория провинции Даръа перешла под контроль САА.

Провинция Идлиб

На дороге недалеко от населенного пункта Харима детонировало самодельное взрывное устройство, передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv). По сведениям автора публикации, в результате инцидента погибло три мирных жителя провинции Идлиб.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что на западе региона неизвестные нейтрализовали командира радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам». Ранее еще один главарь подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса был ликвидирован на трассе Идлиб – Серакиб.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в районе поселений Каркур и Аль-Сармания. Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Также САА атакует опорные пункты «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты.

Радикальные исламисты ведут ракетный обстрел позиций правительственных войск САР в деревне Ас-Сафсания, передает местный источник в Twitter (@SyriawatanNews).

Провинция Эс-Сувейда

Правительственные войска САР открыли огонь по местам скопления террористов «Исламского государства» к востоку от населенного пункта Рами, пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews). Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) обстреливает также укрытия радикальных исламистов недалеко от поселения Аль-Гайда.

Кроме того, позиции ИГИЛ в пустынных районах провинции Эс-Сувейда продолжают подвергаться ударам со стороны ВВС Сирии и ВКС РФ.

Провинция Эль-Кунейтра

Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv), что из провинции Эль-Кунейтра на север Сирии выехало шесть автобусов с радикалами, отказавшимися примириться с сирийским правительством.

Другой Twitter-канал (@SyriawatanNews) сообщает, что боевики продолжают передавать имеющееся у них оружие Сирийской арабской армии (САА). По сведениям автора публикации, повстанцы сдали пять танков, ЗСУ «Шилка» и другое тяжелое вооружение.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)