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Сирия новости 31 июля 19.30: провинция Даръа освобождена от ИГ, три мирных сирийца погибло при взрыве в Идлибе
Общество
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    Сирия новости 31 июля 19.30: провинция Даръа освобождена от ИГ, три мирных сирийца погибло при взрыве в Идлибе

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    Сирия новости 31 июля 19.30: провинция Даръа освобождена от ИГ, три мирных сирийца погибло при взрыве в Идлибе

    Сирия, 31 июля. Провинция Даръа освобождена от ИГ1, три мирных сирийца погибло при взрыве в Идлибе, в Алеппо задержан курдский радикал на заминированном автомобиле. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили от ИГ провинцию Даръа, ведут обстрел позиций боевиков в Хаме, атакуют ИГ в Эс-Сувейде.  

    «Исламское государство»1: оставило свои позиции в Даръа.

    «Тахрир аш-Шам»: потеряла главаря в Идлибе.

    Сирия новости 31 июля 19.30: провинция Даръа освобождена от ИГ, три мирных сирийца погибло при взрыве в Идлибе

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 31 июля 19.30: провинция Даръа освобождена от ИГ, три мирных сирийца погибло при взрыве в Идлибе

    В Эр-Раи боевики остановили заминированный автомобиль и захватили члена курдских Отрядов народной самообороны (YPG), находившегося за рулем. О предотвращенном теракте пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@KutluhanKGrc).

    Ранее сообщалось, что «Сирийская свободная армия» (ССА) продолжает прочесывать северные районы провинции Алеппо с целью ликвидации «спящих ячеек» радикальных курдских формирований. Накануне курды заявили, что уничтожили 11 боевиков ССА в северо-восточной части региона.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 31 июля 19.30: провинция Даръа освобождена от ИГ, три мирных сирийца погибло при взрыве в Идлибе

    В течение нескольких часов сирийская армия значительно продвинулась на северо-западе провинции Даръа . От террористов подконтрольного ИГИЛ1 формирования «Джейш Халид Ибн аль-Валид» были освобождены населенные пункты Куайа и Бейт Арра, пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews). Позже, по сведениям Telegram-канала (@directorate4), Сирийская арабская армия (САА) выбила радикалов ИГ из поселения Кусейр. Источник в Telegram (@NovostiDamask) сообщает, что район бассейна реки Ярмук полностью зачищен от боевиков «Исламского государства». Таким образом, вся территория провинции Даръа перешла под контроль САА.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 31 июля 19.30: провинция Даръа освобождена от ИГ, три мирных сирийца погибло при взрыве в Идлибе

    На дороге недалеко от населенного пункта Харима детонировало самодельное взрывное устройство, передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv). По сведениям автора публикации, в результате инцидента погибло три мирных жителя провинции Идлиб.

    Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что на западе региона неизвестные нейтрализовали командира радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам». Ранее еще один главарь подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса был ликвидирован на трассе Идлиб – Серакиб.

    Провинция Хама

    Сирия новости 31 июля 19.30: провинция Даръа освобождена от ИГ, три мирных сирийца погибло при взрыве в Идлибе

    Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в районе поселений Каркур и Аль-Сармания. Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Также САА атакует опорные пункты «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты.

    Радикальные исламисты ведут ракетный обстрел позиций правительственных войск САР в деревне Ас-Сафсания, передает местный источник в Twitter (@SyriawatanNews).

    Провинция Эс-Сувейда

    Сирия новости 31 июля 19.30: провинция Даръа освобождена от ИГ, три мирных сирийца погибло при взрыве в Идлибе

    Правительственные войска САР открыли огонь по местам скопления террористов «Исламского государства» к востоку от населенного пункта Рами, пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews). Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) обстреливает также укрытия радикальных исламистов недалеко от поселения Аль-Гайда.

    Кроме того, позиции ИГИЛ в пустынных районах провинции Эс-Сувейда продолжают подвергаться ударам со стороны ВВС Сирии и ВКС РФ.

    Провинция Эль-Кунейтра

    Сирия новости 31 июля 19.30: провинция Даръа освобождена от ИГ, три мирных сирийца погибло при взрыве в Идлибе

    Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv), что из провинции Эль-Кунейтра на север Сирии выехало шесть автобусов с радикалами, отказавшимися примириться с сирийским правительством.

    Другой Twitter-канал (@SyriawatanNews) сообщает, что боевики продолжают передавать имеющееся у них оружие Сирийской арабской армии (САА). По сведениям автора публикации, повстанцы сдали пять танков, ЗСУ «Шилка» и другое тяжелое вооружение.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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