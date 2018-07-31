Эвакуацию спасенного в Пакистане российского альпиниста сняли на видео

Москва, 31 июля. Спасенного петербургского альпиниста Александра Гукова, заблокированного на склоне горы Латок-1 в Пакистане, доставили в военный госпиталь в Исламабаде для восстановления.

Спортсмен неделю оставался в горах практически без снаряжения, большая часть которого была утрачена при падении его напарника. Сейчас Гукову трудно говорить из-за обморожения: его конечности сильно пострадали. Впереди мужчину ждет серьезное медицинское обследование, врачи пока не делают каких-либо прогнозов.

В распоряжении Пятого канала также оказалось видео транспортировки альпиниста.

Альпинисты Гуков и Сергей Глазунов из Иркутска неделю назад застряли на горе Латок-1 высотой 7145 метров в хребте Каракорум в Гилгит-Балтистане в Кашмире. Глазунов сорвался и погиб. Гуков смог закрепиться на высоте 6,2 тысячи метров. В спасении россиянина были задействованы два пакистанских военных вертолета.