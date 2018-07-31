«Вводит избирателей в заблуждение»: в ЛДПР назвали допустимый вариант участия Балакина в выборах

Москва, 31 июля. ЛДПР может оспорить регистрацию основателя строительной компании «СУ-155» Михаила Балакина кандидатом в мэры столицы.

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) до 30 июля должна прийти к решению, стоит ли обжаловать через Верховный суд регистрацию Балакина кандидатом в мэры Москвы. В связи с тем, что МГИК не подала жалобу, решение Московского городского суда, обязывающее зарегистрировать бизнесмена кандидатом в мэры Москвы, вступило в силу. Официально о решении пока не объявлено, но тем временем против регистрации основателя «СУ-155» выступает ЛДПР.

Напомним, еще в июне этого года лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился в МГИК с просьбой снять Балакина с выборов. По его мнению, бизнесмен «дискредитирует партию».

Представитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин напомнил, что Балакин избирался в Мосгордуму от ЛДПР, но связи с партией он не поддерживал. Кроме того, он должен был создать там фракцию, но так и не сделал, добавил Дюпин.

«Отношения с ним фактически сразу оборвались. При этом сейчас за ним тянется неприятный и скандальный шлейф», — цитирует «ПолитЭксперт» Дюпина.

Представитель ЛДПР напомнил, что Балакин собирается участвовать в выборах как депутат Мосгордумы, причем как депутат, избранный от ЛДПР.

«Это вводит избирателей в заблуждение. Мы его на пост мэра не выдвигали, у нас есть свой кандидат — Михаил Дегтярев», — подчеркнул он.

ЛДПР считает, что единственным допустимым вариантом участия Балакина в выборах мэра Москвы является самовыдвижение при условии отказа от депутатского мандата.

Напомним, московская избирательная комиссия ранее отказала Балакину в регистрации после обращения трех муниципальных депутатов. Ранее депутаты поставили свои подписи в поддержку бизнесмена, но потом внезапно попросили признать подписи недействительными.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что, по мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, бизнесмен, скорее всего, будет «игроком за второе место». В то же время эксперт считает, что чем больше в бюллетене представлено кандидатов с разными программами, тем лучше для избирателей.