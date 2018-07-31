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«Вводит избирателей в заблуждение»: в ЛДПР назвали допустимый вариант участия Балакина в выборах
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    «Вводит избирателей в заблуждение»: в ЛДПР назвали допустимый вариант участия Балакина в выборах

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    «Вводит избирателей в заблуждение»: в ЛДПР назвали допустимый вариант участия Балакина в выборах

    Москва, 31 июля. ЛДПР может оспорить регистрацию основателя строительной компании «СУ-155» Михаила Балакина кандидатом в мэры столицы.

    Московская городская избирательная комиссия (МГИК) до 30 июля должна прийти к решению, стоит ли обжаловать через Верховный суд регистрацию Балакина кандидатом в мэры Москвы. В связи с тем, что МГИК не подала жалобу, решение Московского городского суда, обязывающее зарегистрировать бизнесмена кандидатом в мэры Москвы, вступило в силу. Официально о решении пока не объявлено, но тем временем против регистрации основателя «СУ-155» выступает ЛДПР.

    Напомним, еще в июне этого года лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился в МГИК с просьбой снять Балакина с выборов. По его мнению, бизнесмен «дискредитирует партию».

    Представитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин напомнил, что Балакин избирался в Мосгордуму от ЛДПР, но связи с партией он не поддерживал. Кроме того, он должен был создать там фракцию, но так и не сделал, добавил Дюпин.

    «Отношения с ним фактически сразу оборвались. При этом сейчас за ним тянется неприятный и скандальный шлейф», — цитирует «ПолитЭксперт» Дюпина.

    Представитель ЛДПР напомнил, что Балакин собирается участвовать в выборах как депутат Мосгордумы, причем как депутат, избранный от ЛДПР.  

    «Это вводит избирателей в заблуждение. Мы его на пост мэра не выдвигали, у нас есть свой кандидат — Михаил Дегтярев», — подчеркнул он.

    ЛДПР считает, что единственным допустимым вариантом участия Балакина в выборах мэра Москвы является самовыдвижение при условии отказа от депутатского мандата.

    Напомним, московская избирательная комиссия ранее отказала Балакину в регистрации после обращения трех муниципальных депутатов. Ранее депутаты поставили свои подписи в поддержку бизнесмена, но потом внезапно попросили признать подписи недействительными.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что, по мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, бизнесмен, скорее всего, будет «игроком за второе место». В то же время эксперт считает, что чем больше в бюллетене представлено кандидатов с разными программами, тем лучше для избирателей.

    Автор: Дарья Смолина
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