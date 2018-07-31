В Киеве назвали возможные причины убийства «ветерана АТО» на Украине

Киев, 31 июля. Бывший военнослужащий украинской армии, убитый в Бердянске, конфликтовал с предпринимателем Александром Понамаревым, который связан с «Блоком Петра Порошенко». Об этом заявил украинский журналист Юрий Бутусов.

По его словам, убитый Андрей Маджаров публично критиковал Пономарева. Бердянские криминальные структуры могли убить «ветерана АТО», чтобы выслужиться перед олигархом.

Журналист пояснил, что Пономарев связан с депутатом Сергеем Валентировым, который входит в «Блок Петра Порошенко». Вместе с Пономаревым они якобы поставляли некачественные горюче-смазочные материалы для украинской армии

«Им все сходит с рук», — заявил украинский журналист Бутусов.

Отметим, что сам олигарх состоит в партии «Воля народа», а также руководит заводом «Агринол».

Напомним, что Маджарова убили на одной из улиц Бердянска 31 июля. К нему подошел бородатый мужчина и произвел два выстрела в упор из гладкоствольной винтовки. К бывшему военнослужащему скончался на месте происшествия.