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Дамаск на переговорах в Сочи подготовил список задержанных лиц в Сирии
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    Дамаск на переговорах в Сочи подготовил список задержанных лиц в Сирии

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    Дамаск на переговорах в Сочи подготовил список задержанных лиц в Сирии

    Сочи, 31 июля. Глава делегации Дамаска на десятом раунде переговоров по Сирии в Сочи Башар аль-Джаафари сообщил, что власти подготовили предварительный список задержанных лиц на территории республики.

    Представители Дамаска на переговорах в астанинском формате в Сочи подготовили список пропавших, задержанных и похищенных людей. По словам Джаафари, предварительный список можно дополнять, расширять и изменять. Делегация рассчитывает получить подобный список от сирийской оппозиции, добавил дипломат.

    С 30 по 31 июля на площадке в Сочи состоялся десятый раунд переговоров по Сирии. Страны-гаранты перемирия поддержали идею создания механизма освобождения задержанных.

    Как следует из проекта итогового коммюнике, Россия, Турция и Иран призвали мировое сообщество активно оказывать помощь САР, поскольку население нуждается в том, чтобы как можно скорей вернуться к мирной жизни.

    Автор: Юлия Шелковенко
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