Дамаск на переговорах в Сочи подготовил список задержанных лиц в Сирии

Сочи, 31 июля. Глава делегации Дамаска на десятом раунде переговоров по Сирии в Сочи Башар аль-Джаафари сообщил, что власти подготовили предварительный список задержанных лиц на территории республики.

Представители Дамаска на переговорах в астанинском формате в Сочи подготовили список пропавших, задержанных и похищенных людей. По словам Джаафари, предварительный список можно дополнять, расширять и изменять. Делегация рассчитывает получить подобный список от сирийской оппозиции, добавил дипломат.

С 30 по 31 июля на площадке в Сочи состоялся десятый раунд переговоров по Сирии. Страны-гаранты перемирия поддержали идею создания механизма освобождения задержанных.

Как следует из проекта итогового коммюнике, Россия, Турция и Иран призвали мировое сообщество активно оказывать помощь САР, поскольку население нуждается в том, чтобы как можно скорей вернуться к мирной жизни.