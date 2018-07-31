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Мигранты забросали камнями спецназовцев во Франции, есть пострадавшие
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    Мигранты забросали камнями спецназовцев во Франции, есть пострадавшие

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    Мигранты забросали камнями спецназовцев во Франции, есть пострадавшие

    Париж, 31 июля. Мигранты забросали камнями французский спецназ во время столкновений в городе Кале.

    Особое подразделение полиции попыталось разогнать беженцев, когда те ворвались в одну из компаний, которая расположена недалеко от дороги, ведущей в порт Кале. Увидев сотрудников правоохранительных органов, просители убежища начали швыряться в них камнями, в результате чего четверо бойцов спецназа получили ранения. Одному из полицейских камень прилетел в голову, сообщает телеканал BFMTV.

    Отметим, что до недавнего времени в Кале располагался крупный лагерь мигрантов. В ноябре 2016 года он был снесен по решению французских властей, однако это не остановило беженцев, которые продолжают пребывать в город. Согласно официальным данным, в Кале сегодня живут 350-420 нелегалов, однако НКО утверждают, что число просителей убежища в городе составляет 400-800 человек.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что власти Испании начали размещать мигрантов на футбольных полях из-за нехватки мест.

    Автор: Антон Соколов
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