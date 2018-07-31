Выход на пенсию — не конец жизни: эксперт оценил возможности активной старости в РФ

Портал Superjob проанализировал базу резюме сегодняшних и «потенциальных» пенсионеров и выяснил, что женщины нынешнего пенсионного возраста, то есть старше 55 лет, ищут работу в 1,7 раза чаще, чем мужчины старше 60 лет.

При этом активность женщин в поисках работы к 63 годам и старше падает в девять раз по сравнению с активностью дам старше 55 лет. Число же мужчин, готовых работать после 65, всего в 3,5 раза меньше, чем мужчин, ищущих работу после 60 лет.

«Чаще всего люди пенсионного возраста остаются в своей профессии или же ищут подработку к пенсии», — отмечают эксперты Superjob.

По их данным, если соискатели старше 75 лет намерены остаться в профессии, то, как правило, речь идет о работе, связанной с преподаванием, медициной, культурой, научной деятельностью. А в качестве подработки российские пенсионеры интересуются вакансиями консьержей, почтальонов и сторожей.

Независимый аналитик, директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заметил, что в идеале каждый человек должен сам заботиться о своей старости. При этом в России она может быть такой же активной, как и на Западе.

«Конечно, выход на пенсию — это не конец жизни. Слава богу, сейчас это многие понимают. И если человек хочет работать на пенсии, он будет работать. Работа для людей старшего возраста в России найдется. Экономика сегодня очень динамична, все довольно быстро меняется, и для людей, которые не могут сидеть дома на пенсии, есть все условия для того, чтобы продолжать активную деятельность», — сказал экономист.

При этом Александр Разуваев напомнил, что у нас — социальное государство, а это значит, что оно берет на себя ответственность за людей преклонного возраста.

«Сколько экономистов, столько и мнений. И я, конечно, имею свое видение пенсионной реформы, которая направлена на то, чтобы через несколько лет пенсионерам было чем платить пенсии. Тем не менее я солидарен с позицией, что, если человек не скопил за свою жизнь сбережения и не воспитал детей, которые будут о нем заботиться в старости, он неудачник. Конечно, государство даст ему денег, чтобы он не умер. У нас социальное государство. Но люди тем не менее должны заботиться о себе сами», — поделился своим мнением независимый аналитик.

Говоря о грядущих изменениях в пенсионном законодательстве, которые сегодня активно обсуждаются, глава аналитического департамента компании «Альпари» заметил, что российские власти могли бы отложить повышение пенсионного возраста, но предпочли делать это постепенно, чтобы это не было столь болезненно для граждан.