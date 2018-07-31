Путин исключил экс-мэра Мичуринска из состава кадрового резерва

Москва, 31 июля. Глава российского государства Владимир Путин распорядился исключить из состава резерва управленческих кадров под патронажем президента бывшего мэра Мичуринска Александра Кузнецова, который в июне ушел в отставку на фоне расследования уголовного дела по статье «злоупотребление должностными полномочиями».

На данный момент в состав резерва входит 138 человек, о чем свидетельствует информация, опубликованная на сайте Кремля.

За полгода резерв покинули замначальника управления президента по вопросам госслужбы и кадров Алексей Серегин, замгубернатора Владимирской области по соцполитике Михаил Колков, первый замгубернатора Иркутской области Владимир Дорофеев, ректор Череповецкого госуниверситета Дмитрий Афанасьев. Все они являлись самыми взрослыми в одобренным ранее составе — 1963 года рождения.

Напомним, накануне Путин внес изменения в состав президентской комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.