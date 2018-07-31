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Дамаск рассказал о помощи Израиля в выводе террористов из Сирии
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    Дамаск рассказал о помощи Израиля в выводе террористов из Сирии

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    Дамаск рассказал о помощи Израиля в выводе террористов из Сирии

    Сочи, 31 июля. Израиль помог вывезти сирийских боевиков с Голанских высот в США и ряд других стран. Об этом заявил постоянный представитель САР при ООН Башар аль-Джаафари на десятом раунде переговоров по Сирии в астанинском формате в Сочи.

    Дипломат отметил успехи сирийской национальной армии, решительное продвижение которой вынудило террористов и боевиков сбежать из Сирии.

    Джафари уточнил, что через Голанские высоты боевики хлынули на территорию Израиля, откуда их переправили в Иорданию «с последующей транспортировкой в другие страны, в первую очередь США».

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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