Дамаск рассказал о помощи Израиля в выводе террористов из Сирии

Сочи, 31 июля. Израиль помог вывезти сирийских боевиков с Голанских высот в США и ряд других стран. Об этом заявил постоянный представитель САР при ООН Башар аль-Джаафари на десятом раунде переговоров по Сирии в астанинском формате в Сочи.

Дипломат отметил успехи сирийской национальной армии, решительное продвижение которой вынудило террористов и боевиков сбежать из Сирии.

Джафари уточнил, что через Голанские высоты боевики хлынули на территорию Израиля, откуда их переправили в Иорданию «с последующей транспортировкой в другие страны, в первую очередь США».