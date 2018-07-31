Увидеть северное сияние — и жить счастливо: в Ростуризме рассказали, зачем китайцы едут в Россию

Москва, 31 июля. Соглашение об упрощении безвизового режима между Россией и Китаем уже подготовлено и в ближайшее время будет официально обнародовано. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил советник руководителя Федерального агентства по туризму Андрей Монаков. Эксперт также рассказал об основных туристических маршрутах жителей Китая и набирающих у них популярность путешествиях на Русский Север.

«Их предупреждают: если ты едешь на Север — запасись пуховиком, запасись шапкой, особенно если едешь в холодное время года. Там есть инфраструктура, есть гостиницы, в которые их селят, — рассказал Андрей Монаков корреспонденту ФАН. — Единственное, что им не могут гарантировать, — это наличие самого северного сияния, потому что оно тумблером не включается. Но у них существует поверье: кто увидит северное сияние, будет счастлив, по-моему, даже не в одном поколении».

Представитель Федерального агентства по туризму также отметил, что количество гостей из Поднебесной в Заполярье пока не очень велико из-за высокой стоимости таких туров. При этом у гостей из коммунистического государства по-прежнему популярен так называемый «красный маршрут» по России: Москва — Ульяновск — Казань — Санкт-Петербург.

Ожидается, что введение безвизового режима сделает российско-китайский туризм в обоих направлениях более массовым.

«Китай — одна из самых больших стран — доноров въездных туристов к нам. Любое упрощение визового режима на 20–30% стимулирует рост турпотока на конкретном направлении. У нас прирост числа китайских туристов идет постоянно, каждый год очень динамично. А облегчение визового режима будет дополнительным стимулом», — рассказал собеседник ФАН.

Напомним, Ростуризм объявил о запланированном подписании соглашения между Российской Федерацией и КНР об упрощении безвизового режима для туристов обеих стран. Сейчас граждане России и Китая могут взаимно путешествовать без виз группами от пяти до 50 человек на срок до 15 дней. Новое соглашение позволит российским туристам посещать Китай, а китайским — Россию, в том числе группами от трех человек на срок до трех недель.