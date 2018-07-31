Головная боль SpaceX: российский двигатель РД-180 даст шанс покупателям из США потягаться с Маском

В НПО «Энергомаш» подтвердили информацию о том, что между российским космическим концерном и американской корпорацией United Launch Alliance (ULA) заключено новое соглашение о поставках ракетных двигателей.

Согласно договору, «Энергомаш» продаст в США еще шесть двигателей РД-180, которые используются на первой ступени ракет Atlas V. Такая ракета будет задействована для запуска американской альтернативы российскому кораблю «Союз». Пуск космического корабля Starliner с экипажем на борту должен состояться в феврале 2019 года, а в этом ноябре запланирован первый тестовый беспилотный старт.

Таким образом, пока что избавиться от российских движков американской космической программе не под силам.

Наследие «Энергии», головная боль SpaceX

Двигатель РД-180 служит американскому космосу уже добрых 20 лет. Соглашение почти на миллиард долларов о поставках 101 двигателя данной модели Россия и США заключили еще в предкризисном 1997 году — и тогда американский рынок представлялся единственным реальным спасением для попавший в глубокий кризис после развала СССР российской ракетно-космической отрасли.

Сам по себе РД-180 создавался как экспортный вариант двигателя РД-171, который был разработан в КБ «Энергомаш» еще в советское время и устанавливался на первые ступени ракет-носителей «Энергия» и «Зенит». РД-171 до сих пор является самым мощным ракетным «мотором» на жидких компонентах топлива, превосходя даже двигатель F-1, использовавшийся на первой ступени американской «лунной» ракеты Saturn V.

Конструкционно РД-180 представляет собой «половинку» от РД-171: вместо четырех камер сгорания, которые устанавливались на РД-171, в РД-180 используется две камеры аналогичного размера. За счет этого двигатель получился не рекордным по мощности, однако сохранил главное преимущество продукции НПО «Энергомаш» — уникальную топливную экономичность, определяемую оригинальным закрытым рабочим циклом двигателя.

Такое инженерное совершенство двигателей позволяет компании ULA (совместное предприятие Lockheed Martin Space Systems и Boeing Defense, Space & Security) на равных конкурировать с компанией Илона Маска SpaceX, несмотря на то, что ракета Atlas V сегодня летает только в одноразовом варианте и ее ступени просто падают в море. Тем не менее, сам РД-180, как и все двигатели этого семейства, был создан под многоразовые системы: его конструкция сертифицирована и испытана для условий десяти последовательных пусков.

За время выполнения американского контракта в США уже поставлено «более 80 двигателей РД-180», сообщается на сайте «Энергомаша». Однако точное число проданных в США двигателей никогда не оглашалось, в том числе из-за деятельности конкурентов. Так, с мая 2014 года заключение новых контрактов между «Энергомашем» и ULA было временно прекращено по постановлению суда в связи с иском конкурента — компании SpaceX.

Таким внеэкономическим способом фирма Илона Маска пыталась выкинуть с американского рынка российские двигатели и добиться для себя преимуществ в тендерах по запускам спутников ВВС США.

В итоге судебные разбирательства со SpaceX закончились ничем, однако глава «Энергомаша» Игорь Арбузов с тех пор весьма сдержан в комментариях о количествах поставляемых двигателей. Так, в ноябре 2017 года он заявил, что количество поставляемых двигателей — вопрос коммерческий, «и я не хотел бы его обсуждать публично».

Погоня за миражами

Американская космическая программа после краткого периода копирования советских подходов в начале 1960-х годов развивалась в своем направлении все с 1970-х и вплоть до 2000-х годов. В отличие от СССР, США сделали ставку на многоразовые системы космических «челноков» и масштабную программу Space Shuttle. К сожалению, данный подход оказался не только зрелищно-масштабным, но и разорительным для немаленького бюджета NASA.

Уже к концу 1990-х годов стало ясно: «космический челнок» никогда даже и близко не подойдет к рентабельности, а NASA может в перспективе столкнуться с тем, что «шаттлы» сожрут все деньги американского космического агентства. В итоге пилотируемая программа Space Shuttle была закрыта, а американские астронавты, посещающие МКС, «пересели» на российский «Союз», который стал единственным пилотируемым кораблем, осуществляющим доставку экипажей на МКС с 2011 года.

В то же время, понимая, что страна потеряла независимый доступ в пилотируемый космос, США начали разработку сразу нескольких пилотируемых космических кораблей. В их число вошли аппарат Dragon от SpaceX и корабль Starliner, разработку которого начала корпорация Boeing. Несмотря на то, что работа над этими кораблями стартовала еще в 2010 году, до момента окончания эксплуатации Space Shuttle задача создания нового пилотируемого корабля выглядит отнюдь не столь простой, как это виделось и NASA, и подрядчикам в момент старта программы.

Начальные выкладки, которые подразумевали создание американского корабля снабжения к 2014 году, впоследствии неоднократно пересматривались, и теперь первый полет Starliner запланирован в беспилотном варианте только на ноябрь 2018 года, а в случае успеха к февралю 2019 года можно ожидать первый пилотируемый запуск.

Еще интереснее сложилась судьба корабля Dragon, который в рамках той же программы разрабатывала компания SpaceX. В октябре 2012 года первый «дракон» был пристыкован к МКС, но это оказался лишь «грузовик»: у компании Илона Маска не оказалось нужных компетенций для того, чтобы быстро и качественно разработать системы для пилотируемого варианта и, что еще важнее, — сертифицировать их под жесткие требования NASA.

В итоге, по состоянию на июнь 2018 года, все 15 запусков Dragon к МКС были беспилотными: детище Маска так и осталось обычным «транспортником», схожим с российским «Прогрессом», американским аппаратом Cygnus, японским HTV и европейским АТV.

В 2014 году, когда SpaceX, как и Boeing, взялась за пилотируемый проект в рамках новой масштабной программы Commercial Crew Transportation Capability (CСТCap), до требований пилотируемого корабля собирались доводить существующий грузовой Dragon. Однако вскоре выяснилось, что ряд систем в грузовом корабле надо менять и радикально переделывать. Это из «Союза» получилось легко сделать «Прогресс», а вот обратная операция оказалась непростой инженерной задачей. В силу этого уже в 2015 году было объявлено, что под требования CСТCap будет создан отдельный аппарат — Dragon V2.

В феврале 2017 года Илон Маск пошел еще дальше, объявив, что собирается использовать Dragon V2 для туристических полетов с облетом Луны. За кадром остался тот скромный факт, что из окрестностей Луны аппарат по законам космической механики возвращается на Землю со второй космической скоростью. В результате чего штатной тепловой защиты в условиях околоземной орбиты оказывается сугубо недостаточно для гарантированной доставки туристов домой не в виде «прожаренного барбекю».

Первый полет с двумя лунными туристами на борту планировался на конец 2018 года, для таких путешествий капсулу Dragon V2 собирались запускать на ракете-носителе Falcon Heavy. Однако уже в феврале все окончательно встало на свои места: SpaceX отказалась от сертификации связки Falcon Heavy — Dragon V2 для пилотируемых полетов в пользу многоразовой системы BFR, разработка которой на нынешний момент пребывает где-то в эскизном варианте.

Первый беспилотный полет корабля Dragon V2 к МКС запланирован на август 2018 года, а в случае его успеха в декабре 2018 года запланирован первый пилотируемый полет. Поэтому к концу этого — началу следующего года концепции SpaceX и Boeing должны пройти свою первую «проверку на прочность».

Нужен ли Америке РД-180?

Начиная с 2014 года двигатель РД-180 превратился не только в головную боль компании Маска, но и в заложника ухудшающихся российско-американских отношений. Политики обеих стран неоднократно выдвигали предложения о прекращении поставок российского супердвигателя в Штаты.

В частности, в США запрет на закупки был введен поправкой сенатора Джона Маккейна, которой внесли РД-180 в отдельный пункт антироссийских торговых санкций. Однако впоследствии выяснилось, что у Пентагона нет никакой замены для Atlas V — и предложение «сбитого вьетнамского летчика» по-тихому прокатили в Конгрессе, разрешив «использовать российские двигатели вплоть до момента разработки собственного американского ракетного двигателя для ракет Atlas V».

Впоследствии с инициативой запрета использования двигателя для военных запусков США выступил уже заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин: он предложил не заключать новые контракты на поставки РД-180, если ракету Atlas V продолжат использовать для запусков спутников-шпионов.

В качестве замены РД-180 рассматривался новый двигатель, на разработку которого Пентагоном выделено 160 млн долларов. Однако ожидается, что работа будет готова не раньше 2019 года, после чего изделию предстоит длительный процесс доводки и сертификации для пилотируемых полетов. А это, как показывает практика реализации программы CСТCap и «успехи» SpaceX и Boeing по срыву всех мыслимых сроков, процесс очень медленный.

Поэтому, скорее всего, рынок для РД-180 сохранится в США и после 2020 года. Выходит, что и в самом деле, без русских никуда. По сути, США, не имея никакой другой альтернативы, вынуждены закупать российский двигатель — на горе «сбитому» сенатору Маккейну и в обход всех введенных против России санкций. Однако, конечно, политика Вашингтона в целом нацелена на то, чтобы ликвидировать свою тотальную зависимость от Москвы в космической сфере, в которую американская космическая программа угодила после трех десятков лет «погони за миражами».