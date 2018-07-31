Две фирмы, подконтрольные властям Ульяновской области, захватили все социальное питание региона

Не успел отгреметь в Ульяновской области скандал с коррупцией в региональном министерстве здравоохранения, как назревает второй, не менее громкий. Сейчас центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы и Следственный комитет проводят проверку по контрактам, заключенным администрацией области на обеспечение социального питания.

Как выяснилось, всю эту нишу захватили всего две фирмы, обе подконтрольные органам власти области. Только за прошлый год были заключены контракты с детскими садами, школами и медучреждениями на сумму свыше 4,5 миллиарда рублей.

Первая компания, участвующая в этом разделе, — ООО «Торговый дом СПП», учредителем которой является ООО «Управляющая компания ДАРС». «ДАРС» же принадлежит семье Дмитрия Рябова, бывшего министра инвестиций и внешних связей правительства Ульяновской области, а потом и заместителя председателя правительства Ульяновской области.

На счету ООО «Торговый дом СПП» крупнейшие контракты с такими предприятиями, как Ульяновская областная больница — пять договоров на сумму свыше 280 миллионов рублей. Шесть контрактов с ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача В. А. Егорова» на сумму свыше 250 миллионов рублей.

Всего у компании 862 госзаказа на сумму выше семи миллиардов рублей. Только за последние два дня компания заключила договоры на 23 миллиона рублей на поставку питания в детский сад и школу в Ульяновской области. При этом 90 процентов конкурсов, в которых выиграла компания бывшего министра Ульяновской области, были с ограниченным участием. То есть, по сути, на торги выходила только одна фирма — ООО «Торговый дом СПП».

Вторая компания — ООО «Альтернатива» — напрямую связана с Законодательным собранием Ульяновской области. Просто неприкрыто связана — генеральным директором и учредителем предприятия является Андрей Толмачев, депутат местного органа законодательной власти.

В свою очередь, ООО «Альтернатива» является учредителем Ассоциации предприятий и предпринимателей, работающих в сфере социального питания, президент Ассоциации — еще один законодатель Ростислав Эдвардс. Ростислав Анатольевич входит в комитет по социальной политике, который курирует питание в школах, детсадах, больницах и так далее.

У фирмы, аффилированной с Эдвардсом, 455 государственных контрактов на сумму свыше 2,5 миллиарда рублей. Только за последние пять дней фирма заключила 10 государственных контрактов на социальное питание на сумму в 194 603 416 рублей. Среди них 9 детских садиков и один лицей в Димитровграде.

При этом 9 из 10 конкурсов были проведены с ограниченным участием, то есть с одним поставщиком, без альтернативы. И это несмотря на то, что в прошлом году «Альтернатива» попала в громкий скандал. В одной из школ города Димитровград Ульяновской области, куда компания Эдвардса поставляла питание, обнаружили кишечную палочку. Но «Альтернатива» не только вышла сухой из воды, но и продолжает заключать многомиллионные контракты с социальными учреждениями.

«Специально под эти две фирмы лоты собираются. Например, несколько больниц в одну крупную закупку, — рассказал ФАН депутат Государственной думы Алексей Куринный.

— Соответствующие ограничения вводятся специально, чтобы никто больше выйти не мог на конкурс. Аналогичная схема, как у «Ульяновскфармации». Поступали неоднократные обращения в прокуратуру, ФАС, но пока эти фирмы отделываются мелкими штрафами. Сейчас идет проверка на предмет картельного сговора федеральной ФАС. Я надеюсь, что они уголовное дело возбудят, а в этом случае там уже и уголовная ответственность, и штрафы миллиардные».

Не так давно обе фирмы создали внутри себя еще по одной компании для того, чтобы создать видимость конкуренции, но, в общем, предприятия особо «не шифруются». По словам Алексея Куринного, Ростислав Эдвардс даже ездит на машинах, которые записаны на ООО «Альтернатива».

«Одна из «дочек» «Альтернативы» в этом году получила субсидии из областного бюджета на 120 миллионов рублей на строительство завода по производству полуфабрикатов и на подведение к нему инфраструктуры, — продолжает собеседник.

— При этом они специально «добивают» пищеблоки в больницах и школах для того, чтобы возить централизованно все это с завода. У нас уже в некоторых больницах пищеблоки закрыты. В больнице психиатрической он закрыт, ликвидирован, в онкологическом диспансере закрыт, ликвидирован. То есть создается такая ситуация, когда невозможно их будет возродить. Даже самим больницам».

Цены на питание у этих двух предприятий явно завышены. Разоренные министерством здравоохранения Ульяновской области, больницы не справляются с такими «расценками» и поэтому еще глубже уходят в долги. Районные больницы области задолжали фирмам по 2-3 миллиона, и теперь предприятия через суд взыскивают с них деньги. Для предприятий это копейки, а вот для больниц — огромные деньги, которые они были вынуждены отдать за питание по завышенным ценам. Возможно, в ущерб лекарственным препаратам.

Контракты, которые были заключены в прошлом году, этими двумя предприятиями тянут на 4,5 миллиарда рублей. Сейчас правительство города решило полностью перекрыть кислород как социальным объектам, так и конкурентам ООО «Торговый дом СПП» и ООО «Альтернатива».

Недавно мэр Ульяновска вышел с предложением заключать контракты на питание в детских садах на 15 лет. То есть захватить полностью сферу на ближайшие десятилетия. Пока во власти сидит губернатор Сергей Морозов, который поддерживает предприятия своих друзей.

Напомним, первый крупный коррупционный скандал разразился в Ульяновской области в сфере лекарственного обеспечения больниц. После серии публикаций ФАН центральный аппарат Следственного комитета провел проверку и возбудил уголовное дело по факту незаконных госзакупок. По данным СК, чиновники заставляли больницы заключать госконтракты с «Ульяновскфармацией» по невыгодным ценам под угрозой увольнения главных врачей медицинских учреждений.

Среди подозреваемых три крупных чиновника — руководители «Ульяновскфармации» и региональный министр здравоохранения — Рашид Абдуллов. Правда, последнему предъявить обвинение пока не удалось — он слег в больницу с инсультом. Четвертым фигурантом дела оказался депутат местного Законодательного собрания Игорь Тихонов. Кстати, Игоря Тихонова — ставленника губернатора Сергея Морозова — считают лучшим другом Ростислава Эдвардса.