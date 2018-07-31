Новосибирский музыкальный театр получил самый большой грант от Минкульта

Новосибирск, 31 июля. Новосибирский музыкальный театр получил самый большой грант министерства культуры России, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Новосибирский музыкальный театр вошел в список театральных организаций, которые получат от ведомства средства для реализации творческих проектов в текущем году.

Театр получил 13,9 миллионов рублей. Выделенные средства пойдут на постановку двух спектаклей: выпущенный в прошлом сезоне мюзикл «Римские каникулы» и на классическую оперетту Иогана Штрауса «Ночь в Венеции». По словам директора-художественного руководителя театра Леонида Кипниса, «Ночь в Венеции» станет первой премьерой юбилейного 60-го сезона.