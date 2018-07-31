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Кремль обновил состав управленческого резерва
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    Кремль обновил состав управленческого резерва

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    Кремль обновил состав управленческого резерва

    Москва, 31 июля. В обновленный состав резерва управленческих кадров по патронажем главы государства Владимира Путина вошли 138 человек, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В январе текущего года стало известно, что президент одобрил новый состав управленцев в резерве. В обновленном списке оказалось 138 фамилий. Отмечается, что кандидаты обладают хорошим опытом управления и имеют необходимые профессиональные качества и личностные характеристики.

    Владимир Путин неоднократно заявлял, что России необходимо «ковать» квалифицированные кадры. Он поставил перед властями это как одну из приоритетных задач. Президент отдельно обратил внимание на недостаток в стране хороших упраленцев.

    Автор: Юлия Шелковенко
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