Кремль обновил состав управленческого резерва

Москва, 31 июля. В обновленный состав резерва управленческих кадров по патронажем главы государства Владимира Путина вошли 138 человек, говорится в сообщении на сайте Кремля.

В январе текущего года стало известно, что президент одобрил новый состав управленцев в резерве. В обновленном списке оказалось 138 фамилий. Отмечается, что кандидаты обладают хорошим опытом управления и имеют необходимые профессиональные качества и личностные характеристики.

Владимир Путин неоднократно заявлял, что России необходимо «ковать» квалифицированные кадры. Он поставил перед властями это как одну из приоритетных задач. Президент отдельно обратил внимание на недостаток в стране хороших упраленцев.