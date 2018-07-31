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Названа причина экстренной остановки реактора на АЭС в Бельгии
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    Названа причина экстренной остановки реактора на АЭС в Бельгии

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    Названа причина экстренной остановки реактора на АЭС в Бельгии

    Брюссель, 31 июля. Реактор на АЭС в Бельгии остановили из-за проблемы с клапаном. Об инциденте сообщило федеральное агентство по контролю в сфере атомной безопасности AFCN.

    В агентстве отметили, что реактор останавливали еще 29 июля. Уточняется также, что для исправления неисправности реактор «Дул-3» остановили вручную. Причиной стала недостаточная герметичность клапана во вторичном контуре.

    В пресс-службе ведомства подчеркнули, что остановка «Дула-3» не было событием, требующем уведомления, однако компания Engie-Electrabel, являющая оператором АЭС, самостоятельно проинформировала об этом AFCN. Остановка реактора не оказало влияния на окружающую среду, а также никак не сказалось на здоровье сотрудников и населения, пишет РИА Новости.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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