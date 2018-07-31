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Тегеран объяснил, от чего зависит дальнейшее присутствие Ирана в Сирии
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    Тегеран объяснил, от чего зависит дальнейшее присутствие Ирана в Сирии

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    Тегеран объяснил, от чего зависит дальнейшее присутствие Ирана в Сирии

    Сочи, 31 июля. Заместитель министра иностранных дел Ирана Хосейн Ансари заявил, что дальнейшее присутствие Исламской Республики в Сирии зависит от договоренностей с Дамаском, политической обстановки в стране и ситуации на земле.

    «Присутствие Ирана в Сирии зависит от договоренностей между правительствами Ирана и Сирии, а также от положения на земле и от политической ситуации в Сирии», — отметил замглавы иранского МИД.

    Напомним, страны-гаранты перемирия в Сирии — Россия, Иран, Турция — выступили за освобождение части заключенных в САР. Они также призывают Организацию объединенных наций (ООН) увеличить гуманитарное содействие Сирии

    Отметим, что вопрос о военном контингенте Ирана в Сирийской Арабской Республике поднимался в ходе консультаций на международной встрече по САР в Сочи. 

    В мае текущего года сообщалось, что иранское присутствие в Сирии продолжится до того момента, пока официальный Дамаск будет этого хотеть.

    Автор: Тимур Румянцев
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