Симферополь, 31 июля. Глава чешской делегации, депутат Европарламента Яромир Когличек заявил, что полуостров очень активно развивается. Он оценил строительство новой крымской инфраструктуры для жизни и отдыха.

Делегация политиков и общественников из Чехии во главе с Яромирем Когличеком уже пять дней находится в Крыму.

«Я уже третий раз видел Крым. Есть прогресс: новое шоссе, аэропорт, но еще много работы предстоит», — поделился впечатлениями европарламентарий.

Чехи рассказали, что им больше всего понравилось в Крыму. Гостей полуострова поразило преобразование детского лагеря «Артек», появление Крымского моста и других крупных строительных объектов.

Журналисты поинтересовались у Когличека, не боится ли он санкций со стороны Украины из-за посещения Крыма. Чешский политик подчеркнул, что в этом нет ничего нового. И пошутил, что не боится ограничений Киева, потому что «он уже взрослый».

Украина считает Крым частью своей территории, несмотря на мартовской референдум 2014 года. Жители полуострова проголосовали за присоединение к России. В Кремле вопрос о статусе полуострова считают окончательно закрытым.