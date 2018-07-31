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Чешские политики и активисты рассказали, что им понравилось в Крыму
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    Чешские политики и активисты рассказали, что им понравилось в Крыму

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    Чешские политики и активисты рассказали, что им понравилось в Крыму

    Симферополь, 31 июля. Глава чешской делегации, депутат Европарламента Яромир Когличек заявил, что полуостров очень активно развивается. Он оценил строительство новой крымской инфраструктуры для жизни и отдыха.

    Делегация политиков и общественников из Чехии во главе с Яромирем Когличеком уже пять дней находится в Крыму.

    «Я уже третий раз видел Крым. Есть прогресс: новое шоссе, аэропорт, но еще много работы предстоит», — поделился впечатлениями европарламентарий.

    Чехи рассказали, что им больше всего понравилось в Крыму. Гостей полуострова поразило преобразование детского лагеря «Артек», появление Крымского моста и других крупных строительных объектов. 

    Журналисты поинтересовались у Когличека, не боится ли он санкций со стороны Украины из-за посещения Крыма. Чешский политик подчеркнул, что в этом нет ничего нового. И пошутил, что не боится ограничений Киева, потому что «он уже взрослый».

    Украина считает Крым частью своей территории, несмотря на мартовской референдум 2014 года. Жители полуострова проголосовали за присоединение к России. В Кремле вопрос о статусе полуострова считают окончательно закрытым.

    Автор: Юлия Шелковенко
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