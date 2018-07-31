Россия выиграла у США право на проведение Всемирного энергетического конгресса

Москва, 31 июля. Энергетический конгресс в 2022 году пройдет в Петербурге. Организаторы мероприятия сделали выбор в пользу российской заявки, говорится в комментарии Мирового энергетического совета.

Глава министерства энергетики России Александр Новак отметил, что «неполитический диалог» в энергетике очень важен, он также поблагодарил организаторов конгресса за выбор Петербурга.

Мероприятие состоится в России в 2022 году, на проведение конгресса претендовали также Португалия и США.